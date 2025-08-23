Váratlan helyről jön az egyik legegészségesebb élelmiszer forradalma: ez mindent megváltoztathat

A sanghaji görög konzulátus Gazdasági és Kereskedelmi Hivatalának adatai szerint Kína olívaolaj-piaca már meghaladta a 8 milliárd jüant, és az előrejelzések szerint évi 8-10%-kal fog növekedni. A növekedést mind az import, mind a bővülő hazai termelés táplálja. A kínai olívaolaj-ipar virágzik, olyan helyi márkákkal, mint a Luhua, a Doriti és a GreenGem. 2018 és 2023 között az ország olívatermesztési területe 1,2 millió muról (kb. 80 000 hektár) 2,03 millió mura nőtt, ami 69%-os növekedést jelent. Kanszu, Szecsuán, Csungking és Jünnan tartományok váltak az olívatermelés központjaivá, ahol a helyi körülményekhez jól alkalmazkodó, kiváló minőségű fajtákat termesztenek.
Ez a gyors terjeszkedés Kína azon törekvését jelzi, hogy versenyre keljen a hagyományos olívaolaj-nagyhatalmakkal, köztük Görögországgal. A görög olívaolaj, amely a mediterrán kultúra sarokköve, egyre inkább teret veszít. A Kínába irányuló görög export 2000-ben még 1,33 millió eurót tett ki, 2024-re azonban már csak 795 000 euróra csökkent. Görögország és Kína kereskedelmi egyenlege is jelentős eltérést mutat: a 2024-es 7,35 milliárd eurós kétoldalú kereskedelemből 6,94 milliárd eurót tesz ki a kínai export Görögországba, míg a görög export Kínába mindössze 414 millió euró.
Ahogy Kína olívaolaj-termelése felfut, egyre valószínűbb, hogy hamarosan a görög fogyasztók is kínai olívaolajat találhatnak a polcokon.
Az olívaolajat, amelyet a „növényi olajok királynőjének” és „mediterrán mannának” is neveznek, Görögországban évezredek óta használják. Kínában azonban története csak a 8. századig nyúlik vissza, amikor a Selyemúton keresztül Perzsiából érkezett. A nagyüzemi termesztés 1964-ben kezdődött, amikor Csou En-laj korábbi kínai miniszterelnök 10 000 olívacsemetét hozott Albániából, amelyeket a „kínai-albán barátság fájaként” emlegettek.
Ezeket kísérleti jelleggel 12 helyszínen ültették el nyolc tartományban a Jangce folyó medencéjében. Az évtizedeken át tartó kutatás-fejlesztés lehetővé tette Kína számára, hogy a mediterrán országokéhoz hasonló méretekben termesszen olívabogyót. 1998-ban a Nemzetközi Olívatanács Kínát is feltüntette a „globális olívatérképen”, elismerve feltörekvő olívatermelő régióként. A 21. század kezdete óta Kína olívaipara felgyorsult, kiépítve egy erős ellátási láncot és versenytársként pozicionálva magát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
