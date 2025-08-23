  • Megjelenítés
Váratlan helyről jön az egyik legegészségesebb élelmiszer forradalma: ez mindent megváltoztathat
Gazdaság

Váratlan helyről jön az egyik legegészségesebb élelmiszer forradalma: ez mindent megváltoztathat

Portfolio
Kína olívaolaj-piaca már 8 milliárd jüan értékű, és évi 8-10%-os növekedés várható, miközben az ország saját termelése is rohamosan bővül, veszélyeztetve a görög exportőrök pozícióját - írta meg a Greek City Times.

A sanghaji görög konzulátus Gazdasági és Kereskedelmi Hivatalának adatai szerint Kína olívaolaj-piaca már meghaladta a 8 milliárd jüant, és az előrejelzések szerint évi 8-10%-kal fog növekedni. A növekedést mind az import, mind a bővülő hazai termelés táplálja. A kínai olívaolaj-ipar virágzik, olyan helyi márkákkal, mint a Luhua, a Doriti és a GreenGem. 2018 és 2023 között az ország olívatermesztési területe 1,2 millió muról (kb. 80 000 hektár) 2,03 millió mura nőtt, ami 69%-os növekedést jelent. Kanszu, Szecsuán, Csungking és Jünnan tartományok váltak az olívatermelés központjaivá, ahol a helyi körülményekhez jól alkalmazkodó, kiváló minőségű fajtákat termesztenek.

Ez a gyors terjeszkedés Kína azon törekvését jelzi, hogy versenyre keljen a hagyományos olívaolaj-nagyhatalmakkal, köztük Görögországgal. A görög olívaolaj, amely a mediterrán kultúra sarokköve, egyre inkább teret veszít. A Kínába irányuló görög export 2000-ben még 1,33 millió eurót tett ki, 2024-re azonban már csak 795 000 euróra csökkent. Görögország és Kína kereskedelmi egyenlege is jelentős eltérést mutat: a 2024-es 7,35 milliárd eurós kétoldalú kereskedelemből 6,94 milliárd eurót tesz ki a kínai export Görögországba, míg a görög export Kínába mindössze 414 millió euró.

Ahogy Kína olívaolaj-termelése felfut, egyre valószínűbb, hogy hamarosan a görög fogyasztók is kínai olívaolajat találhatnak a polcokon.

Az olívaolajat, amelyet a „növényi olajok királynőjének” és „mediterrán mannának” is neveznek, Görögországban évezredek óta használják. Kínában azonban története csak a 8. századig nyúlik vissza, amikor a Selyemúton keresztül Perzsiából érkezett. A nagyüzemi termesztés 1964-ben kezdődött, amikor Csou En-laj korábbi kínai miniszterelnök 10 000 olívacsemetét hozott Albániából, amelyeket a „kínai-albán barátság fájaként” emlegettek.

Ezeket kísérleti jelleggel 12 helyszínen ültették el nyolc tartományban a Jangce folyó medencéjében. Az évtizedeken át tartó kutatás-fejlesztés lehetővé tette Kína számára, hogy a mediterrán országokéhoz hasonló méretekben termesszen olívabogyót. 1998-ban a Nemzetközi Olívatanács Kínát is feltüntette a „globális olívatérképen”, elismerve feltörekvő olívatermelő régióként. A 21. század kezdete óta Kína olívaipara felgyorsult, kiépítve egy erős ellátási láncot és versenytársként pozicionálva magát.

Kapcsolódó cikkünk

Megrendülés nélkül megy neki a vámoknak Európa folyékony aranya

Két pokoli év után itt a fordulat: véget érhet a válság a legegészségesebb olaj piacán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
bolívia_getty_stock
Gazdaság
Csőd szélén egyensúlyozik a szocialista sikersztori
Pénzcentrum
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility