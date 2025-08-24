Áfacsaló távol-keleti kereskedőt lepleztek le az Online Számlarendszerrel

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.
A vállalkozás
több mint száz, kockázatos illetve kényszertörlés vagy felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat.
Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt - tették hozzá.
Azt írták: a revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetőek, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, áfát sem fizetett.
A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzése nem történhetett meg, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Így egyértelművé vált, hogy a
z ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.
A kelet-budapesti cég 1300 négyzetméteres áruháza Komárom-Esztergom vármegyében működött. Az adóhiány fedezetére a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták.
A vállalkozás még aznap átadott 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és vállalta a tartozás megfizetését, részletekben.
Az áru értékét 95 millió forintra becsülik a NAV végrehajtói. A határozat véglegessé válása után az adóhatóság elektronikus árverésen értékesíti a lefoglalt ruházati termékeket - áll a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
