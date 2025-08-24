  • Megjelenítés
Áfacsaló távol-keleti kereskedőt lepleztek le az Online Számlarendszerrel
Gazdaság

Áfacsaló távol-keleti kereskedőt lepleztek le az Online Számlarendszerrel

MTI
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a bírságokkal együtt 88 millió forint megfizetésére kötelezett egy távol-keleti kereskedőt, aki fiktív számlákkal minimalizálta fizetendő adóját; a tartozás fedezetére a vállalkozás teljes árukészletét lefoglalták.

Az MTI-hez vasárnap eljuttatott közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.

A vállalkozás

több mint száz, kockázatos illetve kényszertörlés vagy felszámolás alatti cégtől fogadott be gyanús számlákat.

Több esetben az is kiderült, hogy törölt adószámú beszállítótól vásárolt - tették hozzá.

Azt írták: a revizorok megkeresték a beszállítókat, de a számlakiállítók a székhelyükön nem voltak elérhetőek, a hivatalos iratokat nem vették át. A NAV ezért felhasználta nyilvántartásait, az Online Számla rendszer adatait és a korábbi ellenőrzések tapasztalatait is. A gyanús beszállítói kör jellemzően nem nyújtott be bevallást, áfát sem fizetett.

A NAV-vizsgálat megállapította, hogy a számlákon szereplő ruházati termékek, lábbelik beszerzése nem történhetett meg, mivel a számlakiállítóknál az értékesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek sem álltak rendelkezésre. Így egyértelművé vált, hogy a

z ellenőrzött társaság a fiktív számlák alapján minimalizálta adókötelezettségét.

A kelet-budapesti cég 1300 négyzetméteres áruháza Komárom-Esztergom vármegyében működött. Az adóhiány fedezetére a hatóság pénzkövetelés biztosítását rendelte el, a végrehajtók az áruház teljes árukészletét lefoglalták.

A vállalkozás még aznap átadott 20 millió forint készpénzt a végrehajtóknak, és vállalta a tartozás megfizetését, részletekben.

Az áru értékét 95 millió forintra becsülik a NAV végrehajtói. A határozat véglegessé válása után az adóhatóság elektronikus árverésen értékesíti a lefoglalt ruházati termékeket - áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkünk

2026-tól korszakváltás a cégekkel szembeni büntetőjogi intézkedések területén

Brutális kirúgási hullám, bezárja magyar gyárát a multi

Nemzetközi bűnbanda bukott le Magyarországon: Amerikából behozott törött autókat árultak Európában

Az EU legkorruptabb állama maradt Magyarország

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
baleset-biztonság-bűncselekmény-forgalom-közlekedés-rendőrség-riasztás-vészhelyzet
Gazdaság
Lezárták az M3-ast baleset miatt
Pénzcentrum
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility