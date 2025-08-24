  • Megjelenítés
Durva fordulat jön az időjárásban Magyarországon, pár napunk maradt
Portfolio
A Lukas névre keresztelt ciklon mögött átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula - közölte a HungaroMet.

Leginkább anticiklonális hatások érvényesülnek a következő napokban a Kárpát-medencében, dél-nyugat felől meleg levegő érkezik majd az ország fölé.

A jövő hét közepére nagyrészt 30 fok körül alakul a csúcsérték.

A hét első felében az éjszakák hűvösek maradnak, 10-15 fok közötti értékekekt mérhetünk.

Tőlünk nyugatra egy magassági gerinc épül ki, ennek peremén olykor nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk, ezáltal megnőhet a felhőzet, de csapadék nem valószínű - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A vasárnapi időjárásról szóló Facebook-bejegyzésben megjegyzik: ma sok napsütésre számíthatunk a döntően kevés gomolyfelhő mellett - a nyugati megyékben, illetve északkeleten képződhet belőlük több. Csapadék nem valószínű.

Az északnyugati, északi szél is legfeljebb élénk lehet. A csúcsérték a sokévi átlag alatt alakul, 19 és 24 fok között.

