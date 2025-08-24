  • Megjelenítés
Kigyulladt egy hulladéklerakó Székesfehérváron, 2000 négyzetméteren ég a szemét
Gazdaság

Kigyulladt egy hulladéklerakó Székesfehérváron, 2000 négyzetméteren ég a szemét

MTI
Mintegy 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban - közölte a katasztrófavédelem vasárnap reggel a honlapján.

A tűzhöz

  • négy székesfehérvári,
  • egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet,
  • a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot,
  • valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti.

A tűzeset kapcsán a székesfehérvári önkormányzat vasárnap reggel kiadott közleményében jelezte, hogy

a katasztrófavédelem és a szolgáltató munkatársai körülhatárolták a tüzet.

Az idei év tűzesetei is mutatják, hogy a korábbi években megkezdett rekultivációs munkát folytatni kell. A hulladéklerakónak a rekultivált területein ugyanis szinte kizárt az ilyen tüzek keletkezése - írta az önkormányzat.

