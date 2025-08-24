  • Megjelenítés
Lezárták az M3-ast baleset miatt
Gazdaság

Lezárták az M3-ast baleset miatt

MTI
Kamion és személyautó ütközött az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán Kerekharasztnál vasárnap reggel, a balesetben egy ember meghalt - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

Szekeres Dominik elmondta: a baleset a 48-as kilométerszelvényben történt,

a rendőrség a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére lezárta az útszakaszt.

A katasztrófavédelem honlapjának tájékoztatása szerint utoléréses baleset történt, a műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
adobevallas-adócsalás-adóellenőrzés-adóhatóság-adóigazgatás-adózás-adózó-könyvelés-számla
Gazdaság
Áfacsaló távol-keleti kereskedőt lepleztek le az Online Számlarendszerrel
Pénzcentrum
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility