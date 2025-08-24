  • Megjelenítés
Mi ez, ha nem magyar modell? Árrésstop és kamatplafon jön a szomszédban
Mi ez, ha nem magyar modell? Árrésstop és kamatplafon jön a szomszédban

A szerb kormány jövő héttől korlátozza az élelmiszerek és fogyasztási cikkek árrését, valamint a hitelek kamatait Aleksandar Vucic elnök bejelentése szerint.

A lakosság életszínvonalának emelését célzó rendeletek bevezetése a hónapok óta tartó korrupcióellenes tüntetések és a júliusban 4,9%-ra emelkedett infláció után következik, amely meghaladja a jegybank 3% körüli célsávját.

Vucic közölte, hogy

a nagy élelmiszer-, ital- és egyéb fogyasztási cikk kereskedőknek a jelenlegi körülbelül 40% helyett 20% körül kell tartaniuk a haszonkulcsukat,

különben jelentős bírságokra számíthatnak.

Ezeket az intézkedéseket a vásárlóerő és az életszínvonal növelése, valamint az infláció fékezése érdekében vezetjük be

- nyilatkozta az elnök a sajtónak.

Vucic azt is bejelentette, hogy a kereskedelmi bankoknak az átlagos szintnél három százalékponttal alacsonyabb, körülbelül 7,5%-os szinten kell maximálniuk a magánszemélyeknek nyújtott hitelek kamatait. A szerb jegybank ebben a hónapban változatlanul 5,75%-on hagyta az alapkamatot.

Az elnök tájékoztatása szerint a kormány jövő héten fogadja el a rendeletet, amely végrehajtási utasításként nem igényel parlamenti jóváhagyást.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

