Orbán Viktor főtanácsadója árult el újabb részleteket a készülő új akciótervről

Az Otthon Start programnak a lakosság támogatásán kívül célja az is, hogy az ingatlanfejlesztők, illetve az építőipari ágazat is minél jobb eredményeket produkáljon - hangsúlyozta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A szakember a készülő új ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről is beszélt.

Szalai Piroska azt mondta, hogy amióta megjelent a hír a programról, az építőiparban sok fejlesztést korábbra hoztak, az ingatlanfejlesztő kisvállalkozók is "betöltötték naptárukat", és úgy fogalmazott: nem baj, hogy az építőipar "megint le fog terhelődni".

Ismertette, a korábbi programokhoz képest az Otthon Startban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését: lakások esetében 100 millió forint, házak esetében 150 millió forint az összeghatár, és olyan ingatlant nem lehet vásárolni, amelynek a négyzetméterára meghaladja a másfél millió forintot. Hozzátette, ezek az összegek nem szűkítik a lakáskínálatot, sok használt és új ingatlan is van, amely beletartozik ebbe a csoportba.

Szalai Piroska a készülő ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről is beszélt, amiről elmondta:

a kormány próbálja a Demjén Sándor Programot bővíteni, többek által elérhetővé tenni, de a szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentésében is gondolkodik.

Amennyiben lesz szocho-csökkentés, akkor szinte biztos, hogy a minimálbér-tárgyalások végéig ezt el kell dönteni - fűzte hozzá. Emlékeztetett, hogy a tavaly létrejött 3 éves bérmegállapodásban jelezték, hogy a minimálbér jövőre 13 százalékkal fog emelkedni, és reményét fejezte ki, hogy a mostani tárgyalásoknál sem fogják ezt módosítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

