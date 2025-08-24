Trump komolyan gondolja: olyan klubhoz csatlakozna, ahol nem látják szívesen

A Dagens Naeringsliv norvég lap értesülései szerint a napokban Donald Trump telefonon hívta fel Jens Stoltenberg pénzügyminisztert. A hívás oka nem az amerikai elnök békekezdeményezése volt, hanem
arról érdeklődött, mi kellene ahhoz, hogy béke Nobel-díjra jelöljék.
Az amerikai elnök régóta dédelgetett álma a Nobel-díj, szerinte az orosz-ukrán háború lezárásáért és a Gázai-övezetben a béke megteremtéséért megérdemelné az elismerést. A jövő héten Lindauban tartják éves találkozójukat a Nobel-díjasok, akik viszont nem feltétlenül látnák szívesen maguk között Trumpot. Korábban Joseph Stiglitz közgazdász mondta a Guardiannek, hogy Trump alatt
Amerika ijesztő hely lett a befektetők számára.
Roger Myerson szintén Nobel-díjas, ő az amerikai politikát és Trump támogatóit bírálta a közelmúltban, míg Simon Johnson az amerikai bezárkózó politikát ostorozta.
Címlapkép forrása: Portfolio
Változást jelentett be az MVM Next a számlázásnál
Élesedett egy fejlesztés.
Sikerről jelentett az orosz védelmi minisztérium: elfoglaltak egy települést
Dnyipropetrovszk régióban törtek előre az oroszok.
Áfacsaló távol-keleti kereskedőt lepleztek le az Online Számlarendszerrel
88 millió forint megfizetésére kötelezték a céget.
Gyors ütemben olvad az örökfagy birodalma – Sorsfordító változások előtt állunk?
Az Északi-sarkvidéken a fagyott talaj akár 1600 milliárd tonna szénnek megfelelő szerves anyagot tárol.
Nesze neked, Otthon Start: a fiatalok többsége csak álmodhat egy átlagos lakásról
Hacsak nincs a zsebében tetemes összegű önerő.
Dróncsapás ért egy orosz atomerőművet és egy hatalmas üzemanyag-komplexumot
Több energetikai létesítményt eltaláltak az ukránok.
Ukrajna fontos szövetségese megérkezett Kijevbe
"Fokozzák az ország támogatását".
Két új rakétát tesztelt Oroszország szövetségese a határincidens után
"Ellenőrizhetetlen" konfrontációra figyelmeztettek.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.