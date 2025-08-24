Trump komolyan gondolja: olyan klubhoz csatlakozna, ahol nem látják szívesen

Szerdán és csütörtökön a németországi Lidauban találkoznak a Nobel-díjasok, miközben Donald Trump nagyon szeretne bekerülni közéjük. A CNBC híre szerint az amerikai elnök legutóbb a norvég kormánynál érdeklődött, hogyan lehetne jelölt a béke Nobel-díjra.

A Dagens Naeringsliv norvég lap értesülései szerint a napokban Donald Trump telefonon hívta fel Jens Stoltenberg pénzügyminisztert. A hívás oka nem az amerikai elnök békekezdeményezése volt, hanem

arról érdeklődött, mi kellene ahhoz, hogy béke Nobel-díjra jelöljék.

Az amerikai elnök régóta dédelgetett álma a Nobel-díj, szerinte az orosz-ukrán háború lezárásáért és a Gázai-övezetben a béke megteremtéséért megérdemelné az elismerést. A jövő héten Lindauban tartják éves találkozójukat a Nobel-díjasok, akik viszont nem feltétlenül látnák szívesen maguk között Trumpot. Korábban Joseph Stiglitz közgazdász mondta a Guardiannek, hogy Trump alatt

Amerika ijesztő hely lett a befektetők számára.

Roger Myerson szintén Nobel-díjas, ő az amerikai politikát és Trump támogatóit bírálta a közelmúltban, míg Simon Johnson az amerikai bezárkózó politikát ostorozta.

