Von der Leyen az amerikai vámmegállapodásról: nem tökéletes, de jó

Az Európai Bizottság elnöke kiemelte, hogy a megállapodás "egy tudatos döntés: stabilitás és előreláthatóság a konfrontáció kiszélesedése helyett". "Képzeljük el, hogy a demokratikus világ két legnagyobb gazdasága nem tud megállapodni, és kereskedelmi háborút indít egymás ellen. Ennek csak Moszkvában és Pekingben örülnének" - állapította meg.
A 15 százalékos amerikai vámtarifa-plafonra utalva azt írta, hogy
ha nem is tökéletes, de jó
megállapodást kötöttek.
"Az általunk bevezetendő viszontvámokkal csak azt kockáztatnánk, hogy kirobbantunk egy költséges kereskedelmi háborút, amelynek negatív következményei lennének az európai alkalmazottakra, a fogyasztókra és az iparra" - tette hozzá.
Von der Leyen emlékeztetett: az EU exkluzív garanciát kapott arra, hogy a gyógyszer, a félvezető- és a faipari termékek vámjai nem haladhatják meg a 15 százalékos vámtarifa-plafont, emellett több stratégiai ágazat - például a repülőgép-alkatrészek és a generikus gyógyszerek - teljes vámmentességet élvez. A felek abban is megállapodtak, hogy a vámmentes termékek körét a jövőben tovább bővítik.
Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az egyezség nem érinti az uniós szabályokat: Európa továbbra is maga dönt az élelmiszerbiztonságról, az online védelemről és a közegészségügy biztosításáról. A megállapodás szerinte lezár egy fejezetet a transzatlanti kapcsolatokban, ugyanakkor új együttműködési lehetőségek előtt is megnyitja az utat.
Von der Leyen írásában arra is rámutatott, hogy Európa nem építheti kereskedelmét kizárólag az Egyesült Államokra. Az elmúlt hónapokban új egyezségek születtek Mexikóval és a Mercosur-országcsoporttal, erősödtek a kapcsolatok Svájccal és az Egyesült Királysággal, lezárultak a tárgyalások Indonéziával, és arra törekszenek, hogy még az idén megállapodásra jussanak Indiával. Mint fogalmazott, ezek a partnerségek nem csupán a bizalmat és az együttműködést mélyítik el, hanem új exportlehetőségeket, munkahelyeket és növekedést is biztosítanak az európai gazdaság számára.
Mario Draghinak, az Európai Központi Bank volt elnökének szavait idézve rámutatott: a belső piacon fennálló akadályok és a szabályozási széttöredezettség nagyobb kárt okoznak a növekedésben, mint bármely harmadik ország vámjai. Jelenleg az uniós tagállamok közötti kereskedelem összvolumene kevesebb mint fele az amerikai tagállamok közötti összforgalomnak.
Az Európai Bizottság elnöke szerint a belső piac kiteljesítése az EU legfontosabb feladata, hiszen csak így aknázható ki teljes mértékben a kontinens gazdasági potenciálja. A megállapodást mások között Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár is bírálattal illette. A tárcavezető a Funke Media Groupnak nyilatkozva azt mondta: nem ünnepli a megállapodást pusztán amiatt, hogy azzal valami rosszabbat sikerült elkerülni. "Feltehetjük magunknak a kérdést: miképpen lehetséges az, hogy az Európai Unió - a maga 27 tagállamával és 450 millió lakosával - ilyen gyenge helyzetbe került" - mondta a szociáldemokrata politikus.
Klingbeil kifejezte abbéli reményét, hogy az Európai Unió meg tudja erősíteni magát, és akkor visszakerülhet a fő helyre a tárgyalóasztalnál. Naponta több mint 4,6 milliárd euró értékű áru és szolgáltatás cserél gazdát a két térség között, az éves kereskedelmi volumen pedig 1,68 ezer milliárd euró. A megállapodás szerinte rögzíti, hogy a legtöbb európai termék, köztük járművek és gyógyszerek, legfeljebb 15 százalékos "all-inclusive" vámtarifa alá eshetnek. Ez a plafon kizárólag az EU-ra vonatkozik, más országok esetében a vámtételek az eddigiekre rakódnak rá.
Címlapkép forrása: EU
Von der Leyen az amerikai vámmegállapodásról: nem tökéletes, de jó
Megvédte az alkut.
Elmondták a profik, hogy melyik részvényt kell most venni
Izgalmas lehetőséget mutatunk.
Újabb ukrán siker: orosz olajfinomítót is eltaláltak a függetlenség napján
Nem az első győzelmi jelentés ma.
Zabálja az energiát a chipgyártás, de az emberek beintettek az atomra
Nem jött be a kormány terve.
Zelenszkij elárulta, milyen békét szeretne Ukrajna
A függetlenség napján beszélt.
Egyre nagyobb a káosz: elfoglalják a brit szállodákat a menekültek
Lépett a kormány.
Félmillió embert evakuálnak, leáll a tömegközlekedés: pusztító tájfun közelít
Akár 170 kilométeres szél is lehet.
Megszólaltak a szakértők a kurszki atomerőmű támadása után
Egyelőre normál szinten a sugárzás.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?