Barátság olajvezeték: kiderült, hogy mikor indulhat újra a szállítás

A Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz olajszállítás, amely egy ukrán támadás miatt szakadt meg múlt csütörtökön, optimális esetben már ma újraindulhat Szlovákiába - jelentette be Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszter.

Szlovákia és Magyarország még pénteken közölte, hogy

az orosz olajszállítás legalább öt napig szünetelhet az Oroszországot ért ukrán csapás következtében.

"A legfrissebb információk szerint négy-öt napos kiesésről van szó", nyilatkozta Denisa Sakova szlovák gazdasági miniszter a Reutersnek küldött e-mailes válaszában.

Optimális esetben már hétfőn számíthatunk a Szlovákiába irányuló szállítások újraindulására.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a fogyasztók ellátása nincs veszélyben, mivel az ország 90 napos olaj- és olajtermék-tartalékkal rendelkezik. Az ellátás biztonságáról a Mol is megszólalt, erről itt lehet olvasni.

A csütörtöki ukrán csapás már a második olyan eset volt, amikor megszakadt az orosz olajszállítás Magyarországra és Szlovákiába.

Forrás: Reuters

