Beváltotta fenyegetését Elon Musk
Beváltotta fenyegetését Elon Musk

Elon Musk két vállalata, az xAI és az X pert indított az Apple és az OpenAI ellen, versenyellenes összejátszással vádolva őket a mesterséges intelligencia piacon - írta meg a CNBC.
Az Elon Musk két vállalata által hétfőn benyújtott kereset szerint

az Apple és az OpenAI összejátszottak, hogy fenntartsák monopolhelyzetüket az okostelefon és a generatív mesterséges intelligencia piacokon.

A vád szerint az Apple hátrányosan rangsorolja az App Store-ban a konkurens "szuper alkalmazásokat" és generatív AI chatbotokat, köztük Musk xAI vállalatának Grok nevű szolgáltatását.

"Ha a bíróság nem tiltja be az Apple és az OpenAI törvénytelen magatartását, az alperesek továbbra is akadályozni fogják a versenyt, és versenytársaik, mint a felperesek, továbbra is szenvedni fognak a versenyellenes következményektől" - áll a Texas északi kerületi szövetségi bíróságon benyújtott keresetben.

Musk korábban a hónap elején már kilátásba helyezte a per indítását, amikor az X-en közzétett bejegyzésében "egyértelmű trösztellenes jogsértéssel" vádolta az Apple-t, azt állítva, hogy a vállalat "olyan módon viselkedik, amely lehetetlenné teszi, hogy az OpenAI-on kívül bármely AI cég elérje az első helyet az App Store-ban".

Az OpenAI és az Apple képviselői nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.

