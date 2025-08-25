Beváltotta fenyegetését Elon Musk

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az Elon Musk két vállalata által hétfőn benyújtott kereset szerint

az Apple és az OpenAI összejátszottak, hogy fenntartsák monopolhelyzetüket az okostelefon és a generatív mesterséges intelligencia piacokon.

A vád szerint az Apple hátrányosan rangsorolja az App Store-ban a konkurens "szuper alkalmazásokat" és generatív AI chatbotokat, köztük Musk xAI vállalatának Grok nevű szolgáltatását.

"Ha a bíróság nem tiltja be az Apple és az OpenAI törvénytelen magatartását, az alperesek továbbra is akadályozni fogják a versenyt, és versenytársaik, mint a felperesek, továbbra is szenvedni fognak a versenyellenes következményektől" - áll a Texas északi kerületi szövetségi bíróságon benyújtott keresetben.

Musk korábban a hónap elején már kilátásba helyezte a per indítását, amikor az X-en közzétett bejegyzésében "egyértelmű trösztellenes jogsértéssel" vádolta az Apple-t, azt állítva, hogy a vállalat "olyan módon viselkedik, amely lehetetlenné teszi, hogy az OpenAI-on kívül bármely AI cég elérje az első helyet az App Store-ban".

Az OpenAI és az Apple képviselői nem reagáltak azonnal a megkeresésekre.

