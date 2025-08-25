  • Megjelenítés
Csapás a francia borászokra: egy milliárd euró lehet a veszteség
Gazdaság

Csapás a francia borászokra: egy milliárd euró lehet a veszteség

Portfolio
A francia bor- és szeszesital-gyártók 15%-os vámra készülnek az Egyesült Államokba irányuló exportjukra, miközben az Európai Bizottság továbbra is kedvezményes tarifáért lobbizik a szektor számára - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Az EU-USA kereskedelmi megállapodás csütörtökön nyilvánosságra hozott részletei szerint a borok és szeszes italok - Franciaország kulturálisan és gazdaságilag jelentős iparága - nem mentesülnek a legtöbb európai árura kivetett 15%-os alapvám alól.

"Ez komoly aggodalomra ad okot emblematikus ágazataink számára" - írta Annie Genevard francia mezőgazdasági miniszter az X-en, utalva arra, hogy a szektor és más mezőgazdasági termékek nem kaptak vámmentességet.

A vámok hatása és a kedvezőtlen valutaárfolyamok együttesen évi mintegy 1 milliárd eurós bevételkiesést okozhatnak a francia bor- és szeszesital-ágazatnak Gabriel Picard, a francia bor- és szeszesital-exportőrök szövetségének elnöke szerint.

Az első reakciónk nagyon egyszerű: hatalmas csalódás

- nyilatkozta a Reutersnek.

Az Egyesült Államok például a pezsgő legnagyobb piaca, amely a kivitel 10%-át teszi ki mennyiségben és 15%-át értékben. A világhírű pezsgők gyártói szerint az új importvámok miatt emelkedni fognak az árak az amerikai fogyasztók számára, ami veszélyezteti a munkahelyeket az ellátási lánc egészében, mind Franciaországban, mind az Egyesült Államokban.

Donald Trump vámjai olyan időszakban érkeznek, amikor Zeimett szerint az ágazat már amúgy is küzd a dollár euróhoz viszonyított gyengülésével. Kevés más piac képes gyorsan átvenni az amerikai eladások esetleges visszaesését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
DSZZS20250731007 (1)
Gazdaság
Gulyás Gergely bejelentette, meddig maradnak az árrésstopok
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility