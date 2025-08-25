Csapás a francia borászokra: egy milliárd euró lehet a veszteség

Az EU-USA kereskedelmi megállapodás csütörtökön nyilvánosságra hozott részletei szerint a borok és szeszes italok - Franciaország kulturálisan és gazdaságilag jelentős iparága - nem mentesülnek a legtöbb európai árura kivetett 15%-os alapvám alól.
"Ez komoly aggodalomra ad okot emblematikus ágazataink számára" - írta Annie Genevard francia mezőgazdasági miniszter az X-en, utalva arra, hogy a szektor és más mezőgazdasági termékek nem kaptak vámmentességet.
A vámok hatása és a kedvezőtlen valutaárfolyamok együttesen évi mintegy 1 milliárd eurós bevételkiesést okozhatnak a francia bor- és szeszesital-ágazatnak Gabriel Picard, a francia bor- és szeszesital-exportőrök szövetségének elnöke szerint.
Az első reakciónk nagyon egyszerű: hatalmas csalódás
- nyilatkozta a Reutersnek.
Az Egyesült Államok például a pezsgő legnagyobb piaca, amely a kivitel 10%-át teszi ki mennyiségben és 15%-át értékben. A világhírű pezsgők gyártói szerint az új importvámok miatt emelkedni fognak az árak az amerikai fogyasztók számára, ami veszélyezteti a munkahelyeket az ellátási lánc egészében, mind Franciaországban, mind az Egyesült Államokban.
Donald Trump vámjai olyan időszakban érkeznek, amikor Zeimett szerint az ágazat már amúgy is küzd a dollár euróhoz viszonyított gyengülésével. Kevés más piac képes gyorsan átvenni az amerikai eladások esetleges visszaesését.
