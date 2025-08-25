Drasztikus változás jön a fővárosi közlekedésben, az utasok véleményét is kikérik

Személyes és online fórumokon is kikéri a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a fővárosiak véleményét az éjszakai hálózat átalakításáról - közölte a társaság hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, 2023 tavaszán indították el a BKK Agóra rendezvénysorozatát, hogy a városlakók személyesen is kérdezhessék a közlekedésszervezéssel foglalkozó szakembereket, valamint elmondhassák véleményüket a fővárosi közösségi közlekedésről.

Hozzátették:

a társaság jelenleg a teljes éjszakai közlekedési hálózat megreformálásán dolgozik,

ennek első lépéseként június 1-jétől a 2-es, a 3-as és a 4-es metró már most is bővebb üzemidővel közlekedik késő este, továbbá mintegy 40 nappali autóbuszjáratot hangoltak az éjfélkor a belvárosból induló metrókhoz.

Következő lépésként a teljes felszíni éjszakai közösségi közlekedési hálózat is megújulhat, erről a társaság az augusztus 31-ig kitölthető online kérdőív mellett személyes és online fórumokon is kikéri a fővárosiak véleményét - írták.

A BKK tájékoztatása szerint az első, személyes fórum augusztus 26-án, kedden lesz a Városháza Parkban, az online egyeztetés pedig augusztus 28-án a BKK Facebook-oldalán lesz követhető. Mindkét eseményen közvetlenül lehet majd kérdezni az átalakításon dolgozó szakembereket, és arra is lesz lehetőség, hogy a résztvevők megfogalmazzák a véleményüket az átalakításról.

Saját bevallása szerint a BKK célja, hogy a jelenlegi hálózat ésszerűsítésével, a járatok sűrítésével és logikusabb kapcsolódásaival olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely minél jobban hasonlít a nappali hálózatra.

A társaság hisz abban, hogy a főváros akkor működik jól, ha éjszaka is élhető, ami versenyképes közösségi közlekedéssel érhető el leginkább

- jegyezték meg.

A közlemény szerint a javasolt hálózat legnagyobb újítása, hogy

az éjszakai igényekhez igazodó menetrend mellett 28 járat – nappali számozást és útvonalat követve – éjjel is közlekedhet a jövőben.

A BKK tervei szerint a hétvégi éjszakákon bővülne a felszíni kötöttpályás kiszolgálás is, egész éjjel közlekedne például az 1-es és a 47-es, valamint rövidebb útvonalon a 17-es villamos.

Az új hálózat a korábbinál jóval nagyobb területet fedne le és gyorsabb eljutást jelentene és a külső kerületekbe, és bővülne az utasforgalmi igények alapján közlekedő járatok köre is.

Címlapkép forrása: EU