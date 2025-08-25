  • Megjelenítés
Dugó van az M3-ason és az M7-esen is
Dugó van az M3-ason és az M7-esen is

Torlódik az M3-as és az M7-es autópálya forgalma is hétfő kora délután - írja az Útinform.

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 2-3 kilométeres torlódás alakult ki Polgár térségében, a 172-es km-nél lévő terelés előtt.

Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében három személygépjármű összeütközött. A 62-es km-nél a belső sávot lezárták.

A karambol miatti dugó több kilométeresre nyúlt.

A katasztrófavédelem közlése szerint a balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett.

