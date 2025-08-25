Extrém lehűlés volt Magyarországon: 1,7 fokig süllyedt a hőmérséklet

Az éjszaka folyamán országszerte elcsendesedett a szél és kezdetben tiszta volt az égbolt, ami ideális feltételeket teremtett a gyors lehűléshez:
nyugalomba került a hűvös levegő, gyorsan elkezdett lehűlni az idő
- írja az idokep.hu. A hidegre érzékeny területeken többfelé 5 fok alatti értékeket véstek fel:
a leghidegebb ismét Zabaron volt, ahol mindössze 1,8 fokot mértek.
A HungaroMet hivatalos adatai szerint Zabaron és Lénárddarócon egyaránt 1,7 fokos minimumot rögzítettek hétfőn, ami mindössze 0,2 fokkal maradt el az augusztus 25-i hidegrekordtól. Az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet ezen a napon 1980-ban mérték Nagykanizsán, amikor 1,5 fokot mutattak a hőmérők.
A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kiemelte, közel volt a csúcsdöntés, ugyanis
a jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana.
Jóllehet augusztus 28-án nem önálló csúcsra kerülne sor, de aznap is beállna a minimum rekord, amit 2012-ben rögzítettek szintén Zabaron, ugyancsak 1,7 fokkal.
A szakértők szerint a következő hajnalok során is friss időre számíthatunk, de a hétfőihez hasonló extrém hideg már nem várható. Kedden az északkeleti országrészben, elsősorban a fagyzugokban még előfordulhatnak 5 fok körüli minimumhőmérsékletek.
Címlapkép forrása: MTI
