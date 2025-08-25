  • Megjelenítés
Extrém lehűlés volt Magyarországon: 1,7 fokig süllyedt a hőmérséklet
Extrém lehűlés volt Magyarországon: 1,7 fokig süllyedt a hőmérséklet

Hétfő reggel mérték a legalacsonyabb hőmérsékletet az elmúlt héten: az ország egyes részein, különösen a fagyzugokban 5 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála - írja az Időkép.

Az éjszaka folyamán országszerte elcsendesedett a szél és kezdetben tiszta volt az égbolt, ami ideális feltételeket teremtett a gyors lehűléshez:

nyugalomba került a hűvös levegő, gyorsan elkezdett lehűlni az idő

- írja az idokep.hu. A hidegre érzékeny területeken többfelé 5 fok alatti értékeket véstek fel:

a leghidegebb ismét Zabaron volt, ahol mindössze 1,8 fokot mértek.

A HungaroMet hivatalos adatai szerint Zabaron és Lénárddarócon egyaránt 1,7 fokos minimumot rögzítettek hétfőn, ami mindössze 0,2 fokkal maradt el az augusztus 25-i hidegrekordtól. Az eddigi legalacsonyabb hőmérsékletet ezen a napon 1980-ban mérték Nagykanizsán, amikor 1,5 fokot mutattak a hőmérők.

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán kiemelte, közel volt a csúcsdöntés, ugyanis

a jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana.

Jóllehet augusztus 28-án nem önálló csúcsra kerülne sor, de aznap is beállna a minimum rekord, amit 2012-ben rögzítettek szintén Zabaron, ugyancsak 1,7 fokkal.

A szakértők szerint a következő hajnalok során is friss időre számíthatunk, de a hétfőihez hasonló extrém hideg már nem várható. Kedden az északkeleti országrészben, elsősorban a fagyzugokban még előfordulhatnak 5 fok körüli minimumhőmérsékletek.

