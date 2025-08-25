  • Megjelenítés
Feljelentést tett a MÁV: valaki emberéletekkel játszott, nem sokon múlt a tragédia
Feljelentést tett a MÁV: valaki emberéletekkel játszott, nem sokon múlt a tragédia

MTI
|
Portfolio
A MÁV-csoport ismeretlen tettes ellen feljelentést tett azt követően, hogy hétfőre virradó éjszaka valaki Nagytéténynél felhajtott a vágányokra, az autót a pálya közepén hagyta, így veszélyes akadályt képzett az arra közlekedő vonatok előtt - tájékoztatta a MÁV-csoport vezérigazgatója az MTI-t.

Életveszélyes felelőtlenség! (...) Aki olyan akadályt helyez a sínekre, ami a jármű siklását okozhatja, emberéletekkel játszik, és bűncselekményt követ el

- fogalmazott Hegyi Zsolt.

Hozzátette: nem tudja, hogy egy túlbulizott éjszaka, az autótól való megszabadulás vágya vagy szándékos károkozás áll-e a háttérben, de könnyen lehetett volna nagyobb baj is a dologból.

A vezérigazgató közlése szerint csak a mozdonyvezető lélekjelenlétén és a szerencsén múlt, hogy a Balatonfüredről a Déli pályaudvarra tartó "Bagolyvonat" még időben fékezni tudott, így elkerülte az ütközést, amely

akár súlyos vasúti szerencsétlenséget is okozhatott volna.

A katasztrófavédelem és a MÁV kétéltű baleseti segélynyújtó járműve hajnal óta dolgozott az elakadt autó kiemelésén, amelyet végül reggel 8 órára tudtak eltávolítani - idézte fel.

A pálya felszabadításáig a távolsági vonatok többsége terelve, Érd felső felé közlekedett, ez okozta a reggeli órákban előforduló 10-20 perces késéseket, illetve az S36-os, valamint a martonvásári Z30-as járatok esetében a járatkimaradásokat - olvasható a közleményben.

