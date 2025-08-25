Gulyás Gergely bejelentette, meddig maradnak az árrésstopok

Az Otthon Start program "ökölszabály alapján" 10 millió forintonként havi 30 ezer forintos megtakarítást jelent a hitelfelvevőknek - mondja Gulyás Gergely a tájékoztató elején. Kiemeli, hogy az érdeklődés láthatóan óriási, a bankok is arra készülnek, hogy komoly verseny lesz, egyetlen bank sem jelzett fennakadást a program kapcsán. Emellett az ingatlanfejlesztők részéről is komoly érdeklődés van a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítás iránt,

a kormány várakozásai szerint csak az idén 15 ezer új lakás építése kezdődhet el.

Hétfő este megjelenik majd egy kormányrendelet az Otthon Start és az eddigi otthonteremtési támogatások összehangolásáról, vagyis a CSOK plusszal megvásárolható lakások értékhatárát is felemeli a kormány - mondja a miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte azt is, hogy lesz átjárhatóság a CSOK és az Otthon Start között, vagyis a gyermek megszületése után lehet kérni az Otthon Start hitel CSOK-ká alakítását.