  • Megjelenítés
Gulyás Gergely bejelentette, meddig maradnak az árrésstopok
Gazdaság

Gulyás Gergely bejelentette, meddig maradnak az árrésstopok

Portfolio
Délután fél négykor Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen minden bizonnyal kiderülnek az árrésstop meghosszabbításának részletei, de emellett más lényeges gazdasági kérdések is szóba kerülhettek a múlt heti kormányülésen.
Megosztás

Ki fizeti az árrésstopot?

Az árrésstop esetében marad az eddigi 10, illetve 15%-os mérték az élelmiszerek és a higiéniai cikkek esetében - válaszolja a miniszter. Szerinte a kiskereskedők 13 milliárd forintos havi "vesztesége" az, amit nem az emberek fizetnek ki, egyelőre nem látják annak jeleit, hogy elbocsátások lennének a szektorban, ahogy az Országos Kereskedelmi Szövetség kommunikálja.

Megosztás

Jól áll a gáztározók töltöttsége

Jelenleg 64%-os a gáztározók töltöttsége, ami 82 téli napra elegendő az ország ellátásához, ha csak a lakossági fogyasztókat nézzük, akkor pedig 171 napra tartana ki, vagyis jól állunk - válaszolja Gulyás Gergely.

Megosztás

Támadás alatt a Barátság kőolajvezeték

Mi vagyunk az első számú hálózati villamosenergia-ellátói Ukrajnának, nélkülünk az ukrán energiabiztonság nem lenne biztosítható - mondja a Barátság kőolajvezetéket ért támadások kapcsán a miniszter. Szerinte Ukrajna a fentiek miatt köszönettel tartozik Magyarországnak, ehhez képest a kőolajszállítás megtámadásával az ukrán hadsereg nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának árt.

Bár Ukrajna EU-felvétele szerintünk történelmi tévedés lenne, de az ukránoknak akkor sem lenne közük hozzá, kitől vásárol Magyarország energiát, ha tagok lennének. Azt várjuk, hogy mindenki tartsa be a szavát, Ukrajna és az Európai Bizottság is, ehhez képest az elmúlt napok nyilatkozatai elfogadhatatlanok - hangsúlyozta Gulyás.

Megosztás

November végéig marad az árrésstop

A kormány döntött az árrésstopról, a magyar családok védelme indokolja az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozását, ezért 2025. november 30-ig meghosszabbítjuk az árrésstopot - mondja Gulyás.

Megosztás

Otthon Start: fontos rendelet jön ma este

Az Otthon Start program "ökölszabály alapján" 10 millió forintonként havi 30 ezer forintos megtakarítást jelent a hitelfelvevőknek - mondja Gulyás Gergely a tájékoztató elején. Kiemeli, hogy az érdeklődés láthatóan óriási, a bankok is arra készülnek, hogy komoly verseny lesz, egyetlen bank sem jelzett fennakadást a program kapcsán. Emellett az ingatlanfejlesztők részéről is komoly érdeklődés van a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítás iránt,

a kormány várakozásai szerint csak az idén 15 ezer új lakás építése kezdődhet el.

Hétfő este megjelenik majd egy kormányrendelet az Otthon Start és az eddigi otthonteremtési támogatások összehangolásáról, vagyis a CSOK plusszal megvásárolható lakások értékhatárát is felemeli a kormány - mondja a miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte azt is, hogy lesz átjárhatóság a CSOK és az Otthon Start között, vagyis a gyermek megszületése után lehet kérni az Otthon Start hitel CSOK-ká alakítását.

Megosztás

Hamarosan jönnek a kormány bejelentései

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Mire készül a kormány a következő egy évben a gazdaságpolitikában? Milyen pályán lehet a magyar gazdaság? A legfontosabb kérdésekre kapunk választ első kézből a gazdasági csúcskonferencián.
Információ és jelentkezés

A múlt hét végén Orbán Viktor már bejelentette, hogy a kormány az árrésstop meghosszabbításáról döntött. Az viszont egyelőre nem derült ki, meddig tart az intézkedés hatálya, illetve pontosan melyik termékekre (vélhetően az élelmiszerekre és a drogériai cikkekre is) vonatkozik a hosszabbítás.

Az árrésstopok mellett több fontos gazdasági kérdés is szóba kerülhetett a kormányülésen, illetve esetleg döntések is születhettek:

  • A belengetett ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről, mely a hírek szerint adócsökkentéseket tartalmazhat.
  • A kormány által meghirdetett 2035-ig tartó beruházási programról.

Ezek mellett az eseményen biztosan szóba kerül majd Ukrajna uniós csatlakozása, illetve a Barátság kőolajvezeték elleni támadások.  

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb adócsökkentési javaslatok a kormány asztalán: itt vannak a részletek

Orbán Viktor főtanácsadója árult el újabb részleteket a készülő új akciótervről

Érkezik a legújabb adócsökkentés - Mit hoz ez a magyaroknak?

Adót csökkent a kormány - Mégis mi lesz ebből?

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai Unió-vám-mezőgazdaság-franciaország-bor-kereskedelmi megállapodás-szeszesital-Egyesült Államok
Gazdaság
Csapás a francia borászokra: egy milliárd euró lehet a veszteség
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility