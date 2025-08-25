Gulyás Gergely bejelentette, meddig maradnak az árrésstopok

Ki fizeti az árrésstopot?
Az árrésstop esetében marad az eddigi 10, illetve 15%-os mérték az élelmiszerek és a higiéniai cikkek esetében - válaszolja a miniszter. Szerinte a kiskereskedők 13 milliárd forintos havi "vesztesége" az, amit nem az emberek fizetnek ki, egyelőre nem látják annak jeleit, hogy elbocsátások lennének a szektorban, ahogy az Országos Kereskedelmi Szövetség kommunikálja.
Jól áll a gáztározók töltöttsége
Jelenleg 64%-os a gáztározók töltöttsége, ami 82 téli napra elegendő az ország ellátásához, ha csak a lakossági fogyasztókat nézzük, akkor pedig 171 napra tartana ki, vagyis jól állunk - válaszolja Gulyás Gergely.
Támadás alatt a Barátság kőolajvezeték
Mi vagyunk az első számú hálózati villamosenergia-ellátói Ukrajnának, nélkülünk az ukrán energiabiztonság nem lenne biztosítható - mondja a Barátság kőolajvezetéket ért támadások kapcsán a miniszter. Szerinte Ukrajna a fentiek miatt köszönettel tartozik Magyarországnak, ehhez képest a kőolajszállítás megtámadásával az ukrán hadsereg nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának árt.
Bár Ukrajna EU-felvétele szerintünk történelmi tévedés lenne, de az ukránoknak akkor sem lenne közük hozzá, kitől vásárol Magyarország energiát, ha tagok lennének. Azt várjuk, hogy mindenki tartsa be a szavát, Ukrajna és az Európai Bizottság is, ehhez képest az elmúlt napok nyilatkozatai elfogadhatatlanok - hangsúlyozta Gulyás.
November végéig marad az árrésstop
A kormány döntött az árrésstopról, a magyar családok védelme indokolja az infláció lehető legnagyobb mértékű korlátozását, ezért 2025. november 30-ig meghosszabbítjuk az árrésstopot - mondja Gulyás.
Otthon Start: fontos rendelet jön ma este
Az Otthon Start program "ökölszabály alapján" 10 millió forintonként havi 30 ezer forintos megtakarítást jelent a hitelfelvevőknek - mondja Gulyás Gergely a tájékoztató elején. Kiemeli, hogy az érdeklődés láthatóan óriási, a bankok is arra készülnek, hogy komoly verseny lesz, egyetlen bank sem jelzett fennakadást a program kapcsán. Emellett az ingatlanfejlesztők részéről is komoly érdeklődés van a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítás iránt,
a kormány várakozásai szerint csak az idén 15 ezer új lakás építése kezdődhet el.
Hétfő este megjelenik majd egy kormányrendelet az Otthon Start és az eddigi otthonteremtési támogatások összehangolásáról, vagyis a CSOK plusszal megvásárolható lakások értékhatárát is felemeli a kormány - mondja a miniszter.
Gulyás Gergely kiemelte azt is, hogy lesz átjárhatóság a CSOK és az Otthon Start között, vagyis a gyermek megszületése után lehet kérni az Otthon Start hitel CSOK-ká alakítását.
Hamarosan jönnek a kormány bejelentései
A múlt hét végén Orbán Viktor már bejelentette, hogy a kormány az árrésstop meghosszabbításáról döntött. Az viszont egyelőre nem derült ki, meddig tart az intézkedés hatálya, illetve pontosan melyik termékekre (vélhetően az élelmiszerekre és a drogériai cikkekre is) vonatkozik a hosszabbítás.
Az árrésstopok mellett több fontos gazdasági kérdés is szóba kerülhetett a kormányülésen, illetve esetleg döntések is születhettek:
- A belengetett ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről, mely a hírek szerint adócsökkentéseket tartalmazhat.
- A kormány által meghirdetett 2035-ig tartó beruházási programról.
Ezek mellett az eseményen biztosan szóba kerül majd Ukrajna uniós csatlakozása, illetve a Barátság kőolajvezeték elleni támadások.
Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
Új teória látott napvilágot a tragikus légikatasztrófáról: más okból zuhant le a gép, mint eddig hitték?
Egy ügyvéd szerint nem bizonyítható a pilótahiba.
Itt van a legtöbb vérszívó: fél Magyarországot érinti a gyérítés
Közel 250 településen folytatják ezen a héten.
Népszerű éttermek húzhatják le a rolót Budapesten – Megszólalt a tulajdonos az okokról
Nehézséget jelent a szigorú kormányzati politika.
Feloldják a shortolási tilalmat a török tőzsdén
A hónap végén.
Béketárgyalások: bejelentést tett Zelenszkij elnök
Elindult a szervezkedés.
Tőkepiaci együttműködést kötöttek a közép- és kelet-európai régió országai
Köztük Magyarország is.
Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Megnéztük, mi áll a gazdasági csoda hátterében.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?