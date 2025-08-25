Hamarosan jönnek a kormány bejelentései

Délután fél négykor Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen minden bizonnyal kiderülnek az árrésstop meghosszabbításának részletei, de emellett más lényeges gazdasági kérdések is szóba kerülhettek a múlt heti kormányülésen.

A múlt hét végén Orbán Viktor már bejelentette, hogy a kormány az árrésstop meghosszabbításáról döntött. Az viszont egyelőre nem derült ki, meddig tart az intézkedés hatálya, illetve pontosan melyik termékekre (vélhetően az élelmiszerekre és a drogériai cikkekre is) vonatkozik a hosszabbítás.

Az árrésstopok mellett több fontos gazdasági kérdés is szóba kerülhetett a kormányülésen, illetve esetleg döntések is születhettek:

A belengetett ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről, mely a hírek szerint adócsökkentéseket tartalmazhat.

A kormány által meghirdetett 2035-ig tartó beruházási programról.

Ezek mellett az eseményen biztosan szóba kerül majd Ukrajna uniós csatlakozása, illetve a Barátság kőolajvezeték elleni támadások.

