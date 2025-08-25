  • Megjelenítés
FONTOS Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Három hektáron csaptak fel a lángok az 52-es főút mellett
Gazdaság

Három hektáron csaptak fel a lángok az 52-es főút mellett

Portfolio
Hétfőn kigyulladt a száraz fű a Bács-Kiskun vármegyében található Fülöpháza közelében, az 52-es főút mellett - közölte a Katasztrófavédelem a honlapján.

A tűz körülbelül három hektárnyi területet érint.

A lángokat a kecskeméti hivatásos és a kerekegyházai önkormányzati tűzoltók három vízsugárral olják. A rajok munkáját egy erőgép is segíti.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas tűz volt Budapesten - Sikerült megfékezni a lángokat

Vasúti talpfák égnek Újpesten

Kigyulladt egy hulladéklerakó Székesfehérváron, 2000 négyzetméteren ég a szemét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
krakko-lengyelorszag
Gazdaság
Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Pénzcentrum
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility