Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon - írja a holtankoljak.

A benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.

Ha ez a változás beépül a kiskereskedelmi árakba is, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk holnaptól (08.26.) a hazai kutakon:

  • 95-ös benzin: 583 forint/liter
  • Dízel: 591 forint/liter
