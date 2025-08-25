  • Megjelenítés
Itt van a legtöbb vérszívó: fél Magyarországot érinti a gyérítés
Itt van a legtöbb vérszívó: fél Magyarországot érinti a gyérítés

MTI
Portfolio
A héten öt budapesti kerület mellett tíz vármegye 245 településén gyérítik a szúnyogokat a szakemberek - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.

A kezelésekre számos Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében kerül sor. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt kialakult szúnyogártalom visszaszorítására a Dráva mentén és Sopron környékén végzik el a munkálatokat - tartalmazza a közlemény.

A múlt hét második felére tervezett ám a szeles időjárás miatt elmaradt kezeléseket Baja és Mohács környékén, továbbá Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye településein pótolják - tették hozzá.

Azt írták, hogy

a nyár első felében a korábbiakhoz képest az ország nagy része szúnyogmentes volt

és csak egy-egy nagyobb esőzés után tudott csak kialakulni zavaró szúnyogártalom. Továbbá a lakókörnyezetben fejlődő fajok okoztak lokális panaszokat.

Érdemi változást a július végén a Dunán levonult kisebb árhullám hozott,

aminek következtében a folyam mentén jelentős csípőszúnyog tenyészőhelyek jöttek létre.

A kifejlett szúnyogok élettartalma 4-6 hét, egy nyári áradás után 10-15 nappal kezdődik meg a tömeges rajzásuk, így akár még szeptember elején is okozhatnak ártalmat.

Mindennek nyomán az elmúlt két hétben a kifejlett szúnyogok ellen kellett védekezni autóról végzett permetezéssel, amit a következő napokban is folytatnak a szakemberek. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján - olvasható a közleményben.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság sokat tehet a szúnyogártalom csökkentése érdekében a ház körüli vízzel teli tárolók rendszeres kiürítésével. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ készített tájékoztatót, ami megtalálható az intézmény honlapján.

