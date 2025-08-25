Jó hír jött Németországból

A német üzleti hangulat váratlanul javult augusztusban, elérve 15 hónapos csúcsát, derül ki a hétfőn közzétett felmérésből.

Az Ifo intézet közlése szerint az üzleti klíma index augusztusban 89 pontra emelkedett a júliusi 88,6-ról, ami

a legmagasabb érték tavaly május óta.

A Reuters által megkérdezett elemzők 88,6 pontos értéket jósoltak.

A növekedés a vállalatok javuló várakozásainak köszönhető, miközben a jelenlegi helyzetet valamivel rosszabbnak ítélték meg - közölte az Ifo.

A német gazdaság fellendülése továbbra is gyenge

- nyilatkozta az adatok kapcsán Clemens Fuest, az Ifo elnöke.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images