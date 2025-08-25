Kijött a rendelet: mostantól börtön jár érte, ha ezt teszed Amerikában!

Az Egyesült Államokban börtönbüntetésre számíthat a jövőben az, aki elégeti a nemzeti zászlót - közölte Donald Trump amerikai elnök, amikor hétfőn rendeletet írt alá az intézkedésről.

Donald Trump a közbiztonsági témájú rendeletek bejelentésekor kifejtette, véleménye szerint az, aki nyilvános eseményen zászlót éget, zavargásra való felbujtást követ el. Hozzátette, hogy az ilyen cselekmény a jövőben vádemelést és büntetőeljárást eredményezhet,

a büntetés pedig egy év börtön lehet.

"Az amerikai zászló az Egyesült Államok legszentebb és leginkább tisztelt jelképe, amelynek megszentségtelenítése különösen és eredendően sértő, valamint provokatív (...)" - olvasható a Fehér Ház által kiadott részletes magyarázatban.

Az elnök hétfőn rendeleteket írt alá a Washingtonban augusztus 11-én elrendelt közbiztonsági intézkedéssorozat kiterjesztéséről is, többek között arról, hogy az eljárás idejére az őrizetbe vett gyanúsítottak ne kerülhessenek szabadlábra. Egy további rendelet arról intézkedik, hogy a szövetségi adminisztráció tagjai tegyenek lépéseket a készpénz letétbe helyezése nélküli óvadék intézményének megszüntetése érdekében.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a nyilvános eseményen arról számolt be, hogy a fővárosban augusztus 12-én indult közbiztonsági intézkedéssorozat két hete során

csaknem 1000 bűnelkövetőt, valamint bűncselekménnyel gyanúsított személyt tartóztattak le,

köztük több mint 400 ember illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.

