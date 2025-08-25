Megszólalt Orbán Viktor Nagy Márton jövőjéről

„Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután Magyar Péter azt mondta, úgy hallotta, Nagy Márton „távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon”.

Akinek a halálhírét keltik, sokáig él

- kommentálta Orbán Viktor a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozásáról szóló híreket a Telex cikke szerint.

A miniszterelnök ezt követően felsorolta a miniszter érdemeit a közelmúltból: eltörölte a gyes és a gyed után fizetendő szja-t, 50 százalékkal megemelte a gyerekek után járó családi adókedvezményt, „előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start programot”. Ezek után a kormányfő szerint nem elbocsátást, hanem kitüntetést érdemel.

A hétvégén elsőként Magyar Péter nyilatkozta azt, hogy értesülései szerint Nagy Márton távozik a kormányból, nem sokkal később maga a miniszter cáfolta ezt.

Címlapkép forrása: Portfolio