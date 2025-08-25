Megszólalt Orbán Viktor Nagy Márton jövőjéről

Akinek a halálhírét keltik, sokáig él
- kommentálta Orbán Viktor a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozásáról szóló híreket a Telex cikke szerint.
A miniszterelnök ezt követően felsorolta a miniszter érdemeit a közelmúltból: eltörölte a gyes és a gyed után fizetendő szja-t, 50 százalékkal megemelte a gyerekek után járó családi adókedvezményt, „előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start programot”. Ezek után a kormányfő szerint nem elbocsátást, hanem kitüntetést érdemel.
A hétvégén elsőként Magyar Péter nyilatkozta azt, hogy értesülései szerint Nagy Márton távozik a kormányból, nem sokkal később maga a miniszter cáfolta ezt.
Címlapkép forrása: Portfolio
Zelenszkij: Ukrajna Amerika engedélye nélkül is rakétázza Oroszországot
Hamarosan jöhet a Flamingo is.
Az összeomlás sincs kizárva Brüsszelben: válságot idézhet elő a megosztó kérdés
Végveszélyben a koalíció?
Bezárt a Keleti pályaudvar
Szeptember második felében nyit ki újra.
Orosz forrás: olyan dolgot tett Donald Trump, ami szabályosan lesokkolta Moszkvát
Azt mondják az oroszok, erőteljes válaszcsapás készül.
Félelmetes fegyverrel álltak elő az ukránok: a „Hosszú Neptuntól” retteghet Moszkva
Megvillantották a szuperrakétát.
Feljelentést tett a MÁV: valaki emberéletekkel játszott, nem sokon múlt a tragédia
Nem tudni, ki lehetett a tettes.
Három napon is leállás lesz az egyik magyar nagybanknál
Tervezett fejlesztések jönnek.
Kárpátalja elleni orosz támadás: reagált a lebombázott vállalat
Az üzemben semmilyen hadiipari tevékenység nem folyt.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.