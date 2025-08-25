  • Megjelenítés
FONTOS Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Megszólalt Orbán Viktor Nagy Márton jövőjéről
Gazdaság

Megszólalt Orbán Viktor Nagy Márton jövőjéről

Portfolio
„Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták” – írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután Magyar Péter azt mondta, úgy hallotta, Nagy Márton „távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon”.

Akinek a halálhírét keltik, sokáig él

- kommentálta Orbán Viktor a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozásáról szóló híreket a Telex cikke szerint.

A miniszterelnök ezt követően felsorolta a miniszter érdemeit a közelmúltból: eltörölte a gyes és a gyed után fizetendő szja-t, 50 százalékkal megemelte a gyerekek után járó családi adókedvezményt, „előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start programot”. Ezek után a kormányfő szerint nem elbocsátást, hanem kitüntetést érdemel.  

A hétvégén elsőként Magyar Péter nyilatkozta azt, hogy értesülései szerint Nagy Márton távozik a kormányból, nem sokkal később maga a miniszter cáfolta ezt.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
krakko-lengyelorszag
Gazdaság
Sikersztori a szomszédból: mit keres egy közép-európai ország a világ legnagyobbjai között?
Pénzcentrum
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility