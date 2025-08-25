  • Megjelenítés
Szenzációs bejelentés: piacra dobja az Nvidia az első robotagyat
Szenzációs bejelentés: piacra dobja az Nvidia az első robotagyat

Az Nvidia bejelentette, hogy legújabb robotikai chipmodulja, a Jetson AGX Thor már megvásárolható 3499 dolláros fejlesztői készletként. A vállalat szerint a chip "robotagyként" funkcionál, és az első készletek jövő hónapban kerülnek kiszállításra - jelentette a Cnbc.
A fejlesztői készlet segítségével a vállalatok prototípusokat készíthetnek, majd a sorozatgyártásra kész robotokba Thor T5000 modulokat építhetnek be. Az Nvidia 2999 dolláros darabárat kínál azoknak a cégeknek, amelyek több mint 1000 Thor chipet igényelnek.

Jensen Huang vezérigazgató szerint

a robotika jelenti a vállalat legnagyobb növekedési lehetőségét a mesterséges intelligencián kívül,

amely az elmúlt két évben megháromszorozta az Nvidia teljes értékesítését.

Mi nem építünk robotokat vagy autókat, hanem infrastruktúra-számítógépeinkkel és a kapcsolódó szoftverekkel támogatjuk az egész iparágat

– nyilatkozta Deepu Talla, az Nvidia robotikai és edge AI alelnöke.

A Jetson Thor chipek a Blackwell grafikus processzoron alapulnak, amely az Nvidia jelenlegi generációs technológiája, amit AI chipjeiben és számítógépes játékokhoz készült chipjeiben is használ. Az új chipek 7,5-szer gyorsabbak az előző generációnál, és képesek generatív AI modellek futtatására, beleértve a nagy nyelvi modelleket és a vizuális modelleket, amelyek értelmezni tudják a környező világot.

A 128 GB memóriával felszerelt Jetson Thor chipek különösen fontosak a humanoid robotok számára. Az Nvidia szerint olyan cégek használják a Jetson chipeket, mint az Agility Robotics, az Amazon, a Meta és a Boston Dynamics.

A vállalat közölte, hogy

a Jetson Thor chipek önvezető autókban is használhatók, különösen kínai márkáknál.

Az Nvidia az autós chipjeit Drive AGX-nek nevezi, és bár hasonlóak a robotikai chipekhez, egy Drive OS nevű operációs rendszert futtatnak, amelyet kifejezetten autóipari célokra hangoltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

