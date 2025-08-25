"Tarthatatlan a helyzet", felmondási hullám fenyegeti a tanévkezdést – Megint a magyar kormányhoz fordultak

Boros Péterné feleleveníti, hogy augusztus 11-én már levelet küldött a kormány képviselőinek, mivel 2025 első félévében
közel 120 fő távozott az Oktatási Hivatalból.
"Ez a távozási hullám veszélyezteti a Hivatal szakmai feladatainak folyamatos ellátását", azonban a dolgozók hiába várták a kormány válaszát, "az elmúlt két hétben semmilyen érdemi reagálás nem történt" - írja az MKKSZ elnöke levelében, melyet Index szúrt ki.
A dolgozók körében ez csalódottságot eredményezett, és felerősödve folytatódhat a felmondási hullám.
- vetítette előre Boros Péterné, majd úgy folytatta: "A közigazgatás működéséért érzett felelősségem tudatában, az Oktatási Hivatal szakmai feladatainak maradéktalan teljesítése-, és a munkabéke megtartása érdekében kötelességem ismételten jelezni, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan."
Az MKKSZ szerint a tanévkezdés közeledtével a személyi állomány ilyen mértékű változása
"rendkívüli módon kockáztatja a hivatal által koordinált oktatási feladatok színvonalas megvalósulásának biztonságát."
Boros ezért azonnali bértárgyalást sürget, és arra kéri a kormányt, hogy mihamarabb jelölje ki a kormányzati tárgyalópartnert, akit felhatalmaznak a bérfejlesztési megállapodás megkötésére.
2025. 09. 05-éig várhatom a tárgyalási kérésünkre az Önök válaszát. Ennek elmaradása esetén az MKKSZ Oktatási Hivatalban működő munkahelyi szervezet a 2025.09.08-ától – kötelező egyeztetések érdekében – megkezdi a törvényes munkabeszüntetéshez szükséges feltételek teljesítését
- zárta levelét a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.
Mint a HVG korábban megírta,
az Oktatási Hivatal a magyar oktatáspolitika egyik kulcsfontosságú háttérintézménye,
egyebek mellett a középiskolai és felsőoktatási felvételik, az érettségik, illetve a pedagógus-továbbképzések lebonyolításáért felel, akkreditálja a különböző nyelvvizsgákat, továbbá megszervezi a hazai és a nemzetközi tanulói képességméréseket (pl. országos kompetenciamérés, PISA), és elemzi azok eredményeit. Emellett felügyeli az intézmények szakmai kiválóságát és tankönyveket fejleszt, valamint kezeli a tankönyvjegyzéket.
