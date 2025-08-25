  • Megjelenítés
"Tarthatatlan a helyzet", felmondási hullám fenyegeti a tanévkezdést – Megint a magyar kormányhoz fordultak

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) elnöke, Boros Péterné nyílt levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Pintér Sándor belügyminiszterhez, hogy ismételten bértárgyalást kezdeményezzen az Oktatási Hivatal dolgozóinak alacsony keresete miatt.

Boros Péterné feleleveníti, hogy augusztus 11-én már levelet küldött a kormány képviselőinek, mivel 2025 első félévében

közel 120 fő távozott az Oktatási Hivatalból.

"Ez a távozási hullám veszélyezteti a Hivatal szakmai feladatainak folyamatos ellátását", azonban a dolgozók hiába várták a kormány válaszát, "az elmúlt két hétben semmilyen érdemi reagálás nem történt" - írja az MKKSZ elnöke levelében, melyet Index szúrt ki.

A dolgozók körében ez csalódottságot eredményezett, és felerősödve folytatódhat a felmondási hullám.

- vetítette előre Boros Péterné, majd úgy folytatta: "A közigazgatás működéséért érzett felelősségem tudatában, az Oktatási Hivatal szakmai feladatainak maradéktalan teljesítése-, és a munkabéke megtartása érdekében kötelességem ismételten jelezni, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan."

Az MKKSZ szerint a tanévkezdés közeledtével a személyi állomány ilyen mértékű változása

"rendkívüli módon kockáztatja a hivatal által koordinált oktatási feladatok színvonalas megvalósulásának biztonságát."

Boros ezért azonnali bértárgyalást sürget, és arra kéri a kormányt, hogy mihamarabb jelölje ki a kormányzati tárgyalópartnert, akit felhatalmaznak a bérfejlesztési megállapodás megkötésére.

2025. 09. 05-éig várhatom a tárgyalási kérésünkre az Önök válaszát. Ennek elmaradása esetén az MKKSZ Oktatási Hivatalban működő munkahelyi szervezet a 2025.09.08-ától – kötelező egyeztetések érdekében – megkezdi a törvényes munkabeszüntetéshez szükséges feltételek teljesítését

- zárta levelét a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.

Mint a HVG korábban megírta,

az Oktatási Hivatal a magyar oktatáspolitika egyik kulcsfontosságú háttérintézménye,

egyebek mellett a középiskolai és felsőoktatási felvételik, az érettségik, illetve a pedagógus-továbbképzések lebonyolításáért felel, akkreditálja a különböző nyelvvizsgákat, továbbá megszervezi a hazai és a nemzetközi tanulói képességméréseket (pl. országos kompetenciamérés, PISA), és elemzi azok eredményeit. Emellett felügyeli az intézmények szakmai kiválóságát és tankönyveket fejleszt, valamint kezeli a tankönyvjegyzéket.

