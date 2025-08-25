Több kilométer hosszú dugó lassítja a forgalmat több magyarországi autópályán

Herceghalom térségében, az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, egy műszaki hibás tehergépjármű vesztegel a külső sávban. A 28-as kilométernél a forgalom egy sávon halad.
A torlódás 5-6 km.
Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, az 51-es és az 55-ös kilométer között terelést bontanak sávzárás mellett. A Hatvan térségében zajló munkavégzés mögött 2-3 kilométeres torlódás alakult ki.
Kecskemét térségében, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 85-ös és a 80-as kilométer között mozgó munkavégzés mellett a belső sávban dolgoznak.
e mögött szintén több kilométeren torlódnak az autók.
A reggeli erős forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon lassulás tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-s autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain.
Az 55-ös főúton, a Baja és Bátaszék közötti szakaszon, a 103-as és a 105-ös kilométer között olaj került az útburkolatra, ezért félpályás forgalomkorlátozás van ezen az útszakaszon.
Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek - hívja fel a figyelmet az Útinform. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják.
Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!
- figyelmeztet az Útinform a honlapján.
Címlapkép forrása: MTI
