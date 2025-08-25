Tőkepiaci együttműködést kötöttek a közép- és kelet-európai régió országai

Mától regionális tőkepiaci együttműködés erősíti a közép- és kelet-európai régió, így Magyarország versenyképességét az európai uniós pénzügyi térben - közölte az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A regionális tőkepiacok fejlesztése érdekében 2025. augusztus 25-én, Zágrábban aláírásra került egy több oldalú Egyetértési Nyilatkozat.

A megállapodás a horvát pénzügyminisztérium kezdeményezése, amely a közép- és kelet-európai régió tőkepiaci kereskedési és post-trade infrastruktúráinak fejlesztését célozza.

A részt vevő országok (Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország) elkötelezettséget vállalnak a tőkepiacok közös fejlesztése mellett, ennek keretében együttműködnek a piaci infrastruktúra fejlesztésére irányuló intézkedések megtervezésében és végrehajtásában. A megállapodás elősegíti a finanszírozási források diverzifikációját, miközben ösztönzi a magánmegtakarítások beruházásokba történő átcsoportosítását - áll az NGM közleményében.

A fejlett és integrált tőkepiacok révén a régió gazdaságai számára szélesebb körű finanszírozási lehetőségek nyílnak, nő a piaci likviditás, és csökken a banki hitelezéstől való függőség -írják. Különösen hangsúlyos a kis- és középvállalkozások tőkepiaci hozzáférésének támogatása, amely hozzájárul a gazdasági növekedés fenntarthatóságához és a regionális pénzügyi stabilitás erősítéséhez.

A minisztérium közleménye szerint az aláírt nyilatkozat lehetőséget teremt arra, hogy a részt vevő országok közösen dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, amelyek révén mélyebb, hatékonyabb és ellenállóbb regionális tőkepiac jöhet létre. A megállapodás hosszú távon elősegíti a régió versenyképességének növelését az európai uniós pénzügyi térben, valamint hozzájárul a fenntartható gazdasági fejlődéshez - teszik hozzá.

Magyar részről Bókay Márton, a Nemzetgazdasági Minisztérium, nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért és kifektetéspolitikáért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, hogy Magyarország számára is prioritás a tőkepiaci finanszírozás súlyának erősítése, ideértve a kkv-k tőzsdére lépésének elősegítését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ