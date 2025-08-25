  • Megjelenítés
Új modell sorozatgyártása indul a győri Audiban
Gazdaság

Új modell sorozatgyártása indul a győri Audiban

Portfolio
Megkezdődött a második generációs Audi Q3 Sportback sorozatgyártása az Audi Hungaria győri üzemében - számolt be az autopro.hu.

Az Audi Q3 Sportback sorozatgyártásának elindítása kapcsán Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke kiemelte: "Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi Konszernben, hiszen jelenleg is több modell készül ugyanazon a gyártósoron".

Az Audi Q3 Sportback a márka belépő kompakt crossover modellje, amely egyesíti az Audi Q3 jegyeit a coupé formavilágával. A modell többféle motorverzióban érhető el:

az alapváltozat egy 110 kilowatt teljesítményű, mild hibrid technológiával ellátott 1,5 TFSI négyhengeres motor.

A hosszú távú utazásokhoz ideális a 110 kilowatt teljesítményű 2.0 TDI motorral szerelt változat, míg a plug-in hibrid Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kilowatt teljesítményt kínál.

Az Audi Hungaria járműgyártási részlegén jelenleg mintegy 4000 munkatárs dolgozik az Audi Q3, Q3 Sportback és Cupra Terramar modellek gyártásán.

Kapcsolódó cikkünk

Egészen extrém béremelések Magyarországon, mutatjuk a sztárszakmákat!

Elképesztő beruházási hullám Győrben: mit jelent ez a helyi vállalkozásoknak?

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
musk
Gazdaság
Beváltotta fenyegetését Elon Musk
Pénzcentrum
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility