Új modell sorozatgyártása indul a győri Audiban

Az Audi Q3 Sportback sorozatgyártásának elindítása kapcsán Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke kiemelte: "Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi Konszernben, hiszen jelenleg is több modell készül ugyanazon a gyártósoron".

Az Audi Q3 Sportback a márka belépő kompakt crossover modellje, amely egyesíti az Audi Q3 jegyeit a coupé formavilágával. A modell többféle motorverzióban érhető el:

az alapváltozat egy 110 kilowatt teljesítményű, mild hibrid technológiával ellátott 1,5 TFSI négyhengeres motor.

A hosszú távú utazásokhoz ideális a 110 kilowatt teljesítményű 2.0 TDI motorral szerelt változat, míg a plug-in hibrid Audi Q3 Sportback e-hybrid 200 kilowatt teljesítményt kínál.

Az Audi Hungaria járműgyártási részlegén jelenleg mintegy 4000 munkatárs dolgozik az Audi Q3, Q3 Sportback és Cupra Terramar modellek gyártásán.

Címlapkép forrása: Shutterstock