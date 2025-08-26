27 éves csúcs közelében a brit állampapírhozamok – nő a nyomás a Starmer-kormányon

A brit állampapírhozamok kedden hajszálnyira megközelítették a 27 éves csúcsot,
fokozva a nyomást Keir Starmer miniszterelnök kormányán, hogy visszafogja a fiskális kiadásokat.
A 30 éves kötvények hozama kilenc bázisponttal 5,63%-ra ugrott, felzárkózva az amerikai hozamemelkedésekhez, miután a brit piacok hétfőn zárva voltak az ünnep miatt. A 5,66%-os szint áttörése az 1998 óta legmagasabb értéket jelentené.
A brit hozamok követték az amerikai állampapírok esését, amelyek második napja gyengültek, miután a befektetők magasabb prémiumot követeltek a Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos új aggodalmak közepette. Donald Trump elnök ugyanis kijelentette, hogy meneszti Lisa Cook kormányzót, miután felmerült, hogy hamis jelzálogdokumentumokat állított ki.
A brit államadósság-finanszírozási költségei már eddig is folyamatosan emelkedtek, újabb gondokat okozva Rachel Reeves pénzügyminiszternek az őszi költségvetés előtt.
Reeves kénytelen lesz megtakarításokat vagy adóemeléseket találni a költségvetési egyensúly fenntartásához.
A brit kötvények különösen sérülékenyek a kereslet csökkenése miatt: a hagyományos vevők, például a meghatározott juttatású nyugdíjalapok visszafogták vásárlásaikat, miközben tartósan magas inflációtól tartanak a befektetők.
A 30 éves állampapírok hozama 48 bázisponttal emelkedett az év eleje óta, szemben az amerikai 30 éves kötvények 15 bázispontos drágulásával. A brit 2 és 30 éves kötvényhozamok közötti különbség 164 bázispontra nőtt, megközelítve a 2017 óta legmagasabb szinteket.
Közgazdászok szerint Nagy-Britanniának hamarosan adót kell emelnie, hogy tartani tudja a kormány saját maga által felállított költségvetési szabályokat. Reeves és Starmer mozgásterét jelentősen behatárolják a kötvénypiaci hozamok, mivel az államadósság finanszírozási költsége alapvetően meghatározza a költségvetési számítást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
