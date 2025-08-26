Áramtőzsde helyett importrekord: lemaradásban Bosznia a szomszédokhoz képest

Bár Bosznia-Hercegovina mintegy tíz év előkészítés után idén áprilisban végre megalkotta azt a törvénytervezetét, amely megnyitja az utat a helyi áramtőzsde megalapításához, az még messze van a gyakorlati megvalósulástól, ugyanis a júliusban elfogadott jogszabálycsomag még nem került a parlament elé - nyilatkozta Vjekoslav Domljan közgazdász, egyetemi tanár.

Domljan szerint nem biztos, hogy a törvényt még idén elfogadják,

így legjobb esetben is csak 2026 második felében jöhet létre a boszniai áramtőzsde.



A szakértő emlékeztetett, hogy a horvát áramtőzsde, a CROPEX már 2014-ben, a szerb SEEPEX 2016-ban megalakult, míg Albánia, Montenegró, Koszovó és Észak-Macedónia két évvel ezelőtt hozta létre saját áramtőzsdéjét.

Bár nem szorosan kapcsolódik a nyugat-balkáni régióhoz, de Magyarország áramtőzsdéje is fontos szereplő a közép-kelet-európai árampiacon. Hazánkban 2010-ben a nagyfeszültségű áramhálózatot üzemeltető, átviteli rendszerirányító MAVIR leányvállalataként indult el a HUPX áramtőzsde. 2024-ben mérföldkőhöz érkezett a vállalat: a szlovén BSP South Pool és a szerb SEEPEX villamosenergia-tőzsdével közösen megalapították a Közép-Kelet- és Délkelet-Európa vezető energiatőzsdéjét, a budapesti székhelyű ADEX Csoportot, amelynek a BSP, a HUPX és a SEEPEX a kizárólagos tulajdonosa.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum, amelyen a HUPX is részt vesz.

A helyi áramtőzsdék kulcsszerepet játszanak a villamosenergia-többlet és -hiány kezelésében, valamint a kereslet-kínálat alapján történő árképzésben. Domljan meggyőződése, hogy Bosznia-Hercegovinának külföldi segítségre lesz szüksége a tőzsde létrehozásához, ahogyan a szarajevói értéktőzsde (SASE) esetében is történt. A közgazdász szerint az állampolgárok közvetlenül nem, csak közvetetten profitálhatnak majd az áramtőzsdéből, amennyiben lehetővé teszik számukra, hogy prosumerekké (aki egyszerre fogyaszt és termel) váljanak, akik aggregátorokon keresztül vehetnek részt az árampiacon.

Domljan arra is rámutatott, hogy a szerinte elhibázott politikai lépések következtében Bosznia-Hercegovina nettó áramexportőrből importőrré válik. 2025 első hat hónapjában az ország

négyszer annyi villamos energiát importált, mint 2024 azonos időszakában

- hivta fel a figyelmet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ