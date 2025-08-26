Áramtőzsde helyett importrekord: lemaradásban Bosznia a szomszédokhoz képest

Bár Bosznia-Hercegovina mintegy tíz év előkészítés után idén áprilisban végre megalkotta azt a törvénytervezetét, amely megnyitja az utat a helyi áramtőzsde megalapításához, az még messze van a gyakorlati megvalósulástól, ugyanis a júliusban elfogadott jogszabálycsomag még nem került a parlament elé - nyilatkozta Vjekoslav Domljan közgazdász, egyetemi tanár.
Domljan szerint nem biztos, hogy a törvényt még idén elfogadják,
így legjobb esetben is csak 2026 második felében jöhet létre a boszniai áramtőzsde.
A szakértő emlékeztetett, hogy a horvát áramtőzsde, a CROPEX már 2014-ben, a szerb SEEPEX 2016-ban megalakult, míg Albánia, Montenegró, Koszovó és Észak-Macedónia két évvel ezelőtt hozta létre saját áramtőzsdéjét.
Bár nem szorosan kapcsolódik a nyugat-balkáni régióhoz, de Magyarország áramtőzsdéje is fontos szereplő a közép-kelet-európai árampiacon. Hazánkban 2010-ben a nagyfeszültségű áramhálózatot üzemeltető, átviteli rendszerirányító MAVIR leányvállalataként indult el a HUPX áramtőzsde. 2024-ben mérföldkőhöz érkezett a vállalat: a szlovén BSP South Pool és a szerb SEEPEX villamosenergia-tőzsdével közösen megalapították a Közép-Kelet- és Délkelet-Európa vezető energiatőzsdéjét, a budapesti székhelyű ADEX Csoportot, amelynek a BSP, a HUPX és a SEEPEX a kizárólagos tulajdonosa.
A helyi áramtőzsdék kulcsszerepet játszanak a villamosenergia-többlet és -hiány kezelésében, valamint a kereslet-kínálat alapján történő árképzésben. Domljan meggyőződése, hogy Bosznia-Hercegovinának külföldi segítségre lesz szüksége a tőzsde létrehozásához, ahogyan a szarajevói értéktőzsde (SASE) esetében is történt. A közgazdász szerint az állampolgárok közvetlenül nem, csak közvetetten profitálhatnak majd az áramtőzsdéből, amennyiben lehetővé teszik számukra, hogy prosumerekké (aki egyszerre fogyaszt és termel) váljanak, akik aggregátorokon keresztül vehetnek részt az árampiacon.
Domljan arra is rámutatott, hogy a szerinte elhibázott politikai lépések következtében Bosznia-Hercegovina nettó áramexportőrből importőrré válik. 2025 első hat hónapjában az ország
négyszer annyi villamos energiát importált, mint 2024 azonos időszakában
- hivta fel a figyelmet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Videó: kitört Európa legnagyobb tűzhányója
Tegnap este kezdett hamut szórni.
Megállapodott Európával Donald Trump jobbkeze: közös cél a háború tartós, tárgyalásos megoldása
Marco Rubio igyekszik dűlőre jutni a garanciákról.
Trump emberével egyeztetett Zelenszkij: nem engedné el a Moszkva elleni szankciókat és a vámokat
Fenntartják a lendületet.
Kimondta a világ második legnagyobb országa, hogy küldenének-e katonákat Ukrajnába
A védelmi kiadásaikat megnégyszereznék.
Az új adócsökkentés ára: gyomrost kaphat az egészségügy és a nyugdíjrendszer
Egyelőre nem zavarja a kormányt a tetemes hiány.
Benyújtották a javaslatot: legálissá válhat a kínzás Oroszországban
Kilépnek az európai egyezményből.
Videó: visszatértek a legendás ukrán páncélosok a frontra, egyből nekirontottak az orosz állásoknak
Tovább öregbítik hírnevüket.
Bemondta Donald Trump: ekkor születhet döntés a békéről
Cél, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.