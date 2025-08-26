Áttörés a fogyókúrában: 10%-os súlycsökkenést ígér ez a tabletta

A gyógyszergyártó közleménye szerint a legmagasabb dózisú orforglipron tabletta 72 hét alatt átlagosan 10,5%-os súlycsökkenést eredményezett, szemben a placebót szedő csoport 2,2%-os fogyásával. A készítmény a vércukorszint csökkentésében is hatékonynak bizonyult, a vizsgálat végére a legtöbb résztvevő hemoglobin A1c értéke már nem érte el a 2-es típusú cukorbetegség kritériumait.

Az Eli Lilly vezérigazgatója, David Ricks a CNBC-nek korábban elmondta, hogy a tabletta várhatóan "jövő ilyenkor" kerülhet piacra világszerte. A gyógyszer jelentős előnye, hogy nem igényel étkezési korlátozásokat, szemben a fő versenytárs Novo Nordisk hasonló készítményével.

Daniel Skovronsky, az Eli Lilly tudományos igazgatója "példátlan hatékonyságúnak" nevezte a tablettát az elhízással és 2-es típusú cukorbetegséggel küzdő pácienseknél, akik általában nehezebben fogynak, mint a nem cukorbetegek. Reményei szerint a készítményt a betegség korai szakaszában is alkalmazhatják majd a progresszió lassítására.

Mellékhatások

A mellékhatások főként emésztőrendszeri jellegűek voltak, mint hányinger, hányás és hasmenés, többnyire enyhe vagy közepes súlyossággal. A legmagasabb dózist szedők 23,1%-a tapasztalt hányást, 36,4%-a hányingert és 27,4%-a hasmenést. A résztvevők mintegy 20%-a hagyta abba a kezelést bármilyen okból, ami megegyezik a placebo csoportban mért aránnyal.

Caroline Apovian, a Brigham and Women's Hospital súlykezelési központjának társigazgatója szerint bár az injekciós GLP-1 készítmények nagyobb súlycsökkenést eredményeznek, egy olyan tabletta, amely 10%-nál nagyobb fogyást biztosít elhízott és cukorbeteg pácienseknél, "valójában nagyon jó eredmény". Hozzátette, hogy

a tabletta könnyebb gyárthatósága miatt szélesebb körben válhat elérhetővé.

A több mint 1600 résztvevővel végzett vizsgálatban a legmagasabb dózist szedők több mint 50%-a vesztett el legalább 10%-ot testsúlyából, míg 28,4%-uk legalább 15%-ot fogyott. Az orforglipron emellett javította a kulcsfontosságú kardiovaszkuláris kockázati tényezőket is.

Az Eli Lilly részvényei a bejelentést követően körülbelül 3%-kal emelkedtek. A szakértők szerint a tabletta jelentős versenytárs lehet a piacon, különösen a könnyebb gyárthatóság és az étkezési korlátozások hiánya miatt, ami előnyt jelenthet a Novo Nordisk hasonló készítményeivel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio