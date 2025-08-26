  • Megjelenítés
Erdőtüzektől tartanak Görögországban
Gazdaság

Erdőtüzektől tartanak Görögországban

Portfolio
Rendkívül komoly erdőtűzveszélyre figyelmeztetnek a görög hatóságok Attikában, Közép-Görögország egyes részein, Krétán, valamint az Észak- és Dél-Égei-tengeri térségben - írta az Ekathimerini.com.

A Polgári Védelmi Főtitkárság által kiadott Tűzveszély Előrejelzési Térkép szerint a figyelmeztetés Attikára, Viótiára, Éviára, Leszvoszra, Híoszra, Ikáriára, Kárpathoszra, valamint Rethimno, Iráklio és Laszíthi regionális egységeire vonatkozik.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amely tüzet okozhat, beleértve

  • a száraz növényzet égetését,
  • a szabadtéri grillezést,
  • a hegesztést
  • vagy az égő cigarettacsikkek eldobását.

A tűzoltóság fokozott készültségben van, a személyzet részleges készenlétben áll, és légi megfigyelő járőrözéseket is terveznek. A rendőrség, a tűzoltóság és a katonai egységek földi járőrszolgálatot is végeznek.

Az erdőkben, nemzeti parkokban és más veszélyeztetett területeken továbbra is érvényben maradnak a megelőző közlekedési tilalmak. A hatóságok kérik, hogy aki tüzet észlel, azonnal hívja a tűzoltóságot a 199-es telefonszámon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

