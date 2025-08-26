Erdőtüzektől tartanak Görögországban

A Polgári Védelmi Főtitkárság által kiadott Tűzveszély Előrejelzési Térkép szerint a figyelmeztetés Attikára, Viótiára, Éviára, Leszvoszra, Híoszra, Ikáriára, Kárpathoszra, valamint Rethimno, Iráklio és Laszíthi regionális egységeire vonatkozik.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amely tüzet okozhat, beleértve

a száraz növényzet égetését,

a szabadtéri grillezést,

a hegesztést

vagy az égő cigarettacsikkek eldobását.

A tűzoltóság fokozott készültségben van, a személyzet részleges készenlétben áll, és légi megfigyelő járőrözéseket is terveznek. A rendőrség, a tűzoltóság és a katonai egységek földi járőrszolgálatot is végeznek.

Az erdőkben, nemzeti parkokban és más veszélyeztetett területeken továbbra is érvényben maradnak a megelőző közlekedési tilalmak. A hatóságok kérik, hogy aki tüzet észlel, azonnal hívja a tűzoltóságot a 199-es telefonszámon.

