Erdőtüzektől tartanak Görögországban

A Polgári Védelmi Főtitkárság által kiadott Tűzveszély Előrejelzési Térkép szerint a figyelmeztetés Attikára, Viótiára, Éviára, Leszvoszra, Híoszra, Ikáriára, Kárpathoszra, valamint Rethimno, Iráklio és Laszíthi regionális egységeire vonatkozik.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amely tüzet okozhat, beleértve
- a száraz növényzet égetését,
- a szabadtéri grillezést,
- a hegesztést
- vagy az égő cigarettacsikkek eldobását.
A tűzoltóság fokozott készültségben van, a személyzet részleges készenlétben áll, és légi megfigyelő járőrözéseket is terveznek. A rendőrség, a tűzoltóság és a katonai egységek földi járőrszolgálatot is végeznek.
Az erdőkben, nemzeti parkokban és más veszélyeztetett területeken továbbra is érvényben maradnak a megelőző közlekedési tilalmak. A hatóságok kérik, hogy aki tüzet észlel, azonnal hívja a tűzoltóságot a 199-es telefonszámon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
