Gazdasági helyzetértékelés: nincsenek új jó hírek inflációs fronton
A magyar gazdaság teljesítményére rányomja a bélyegét a német gazdaság gyengélkedése. A külső egyensúlyi mutatóink megnyugtatóan alakulnak, a gazdaságban megfigyelhető belső kereslet élénkülése ezt a közeljövőben alakíthatja, ezt a jegybank szorosan nyomon követi.
Az inflációs alapfolyamatok a jegybanik 3%-os céja felett alakulnak, több területen erős átárazásokat lát a jegybank. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak. Ennek mutatói nincsenek összhangban sem a jegybanki céllal, sem a jelenlegi inflációval.
Varga Mihály: óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt
Maradt a jegybank fő üzenete:
Továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt,
ennek két fő eleme a pénzügyi stabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása.
Ezzel az előretekintő iránymutatás nem változott, a jegybank továbbra sem tett utalást arra, hogy a közeljövőben a monetáris kondíciók változását mérlegelné.
Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB kamatdöntéséről
14 órakor jelentette be a Magyar Nemzeti bank, hogy
változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát
mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett. Az irányadó kamatra vonatkozó döntés nem jelent meglepetést, a szakértők egységesek voltak a mai ülés előtt, hogy a monetáris politika nem kaphatott olyan információkat az elmúlt egy hónapban, ami az alapállását megváltoztatta volna.
Ettől még érdekes lesz figyelni, hogy a jegybank miként látja a nyár végén a gazdaság helyzetét, és végrehajt-e valamilyen finomhangolást a monetáris politika kommunikációjában.
