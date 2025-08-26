Hollandiától Svédországig rémület: európai cégek sorra hagyják el a kontinenst az új vámok miatt

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között júliusban létrejött kereskedelmi megállapodás némi kiszámíthatóságot hozott az európai vállalatok számára, de a 15%-os vámtarifa továbbra is jelentős kihívások elé állítja őket. A legtöbb cég átterheli a plusz költségeket, de vannak, akik a gyártást viszik az USA-ba.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

A TenCate Grass holland műfűgyártó vállalat, amely többek között az NFL-csapatok stadionjainak borítását is készíti, bevételének 75%-át az amerikai piacról szerzi. Michael Vogel vezérigazgató szerint a vámok kiszámíthatatlansága komoly tervezési nehézségeket okozott, hiszen Trump elnök áprilisi bejelentése óta folyamatosan változtak a kilátások – számolt be riportjában a Bloomberg.

Bár a cég négy amerikai gyárral rendelkezik, bizonyos kulcsfontosságú alapanyagokat, mint a K 29 nevű stabilizáló hátlapot, kizárólag Hollandiában gyártják.

Ennek szállítási költségei jelentősen emelkednek a vámok miatt, amit részben kénytelenek lesznek áthárítani a vevőkre.

A német Erbe Elektromedizin orvostechnikai eszközgyártó cég vezetője, Christian Erbe még radikálisabb lépésekre kényszerül. A vállalat, amely bevételének 40%-át az USA-ból szerzi, a vámok miatt úgy döntött, hogy jövőbeli beruházásait inkább Amerikába irányítja, és bővíti arizonai üzemét.

"Trump terve működik" - mondta Erbe, utalva arra, hogy a munkahelyek az USA-ban jönnek létre Németország helyett.

A vámok miatt a cég kénytelen milliókat elvonni a kutatás-fejlesztéstől, ami hosszú távon alááshatja Németország innovációs képességét.

A riport szerint nem minden vállalat tud alkalmazkodni. Az AKB Antriebstechnik, egy 50 fős német acélhajtómű-gyártó cég, amely bevételének 10-30%-át az USA-ból szerzi, nem tudja áttelepíteni termelését. "Egyetlen amerikai ügyfél sem hajlandó velünk növekedni a jelenlegi bizonytalanság közepette" - mondta Moritz Hartenstein vezérigazgató.

A svéd SCA, Európa legnagyobb magántulajdonú erdőgazdálkodója, amely fát, cellulózt és papírt exportál, szintén érzi a vámok hatását.

Ulf Larsson vezérigazgató szerint az áprilisi bejelentés után "minden leállt", és bár a régi ügyfelekkel sikerült megegyezni a vámterhek megosztásáról, a piac óvatosabbá vált.

Szakértők szerint a jelenlegi helyzet próbára teszi az európai vállalatokat. Nadine Kammerlander professzor szerint a német középvállalatok közül azok maradnak talpon, amelyek gyorsan tudnak alkalmazkodni, és esetleg más piacok felé fordulnak Dél-Amerikában vagy Ázsiában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio