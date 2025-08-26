India beleáll a Trump-pofonba

Az amerikai belbiztonsági minisztérium megerősítette, hogy szerdától életbe lép a Donald Trump elnök által korábban bejelentett büntetővám, amely válasz India megnövekedett orosz olajvásárlásaira.
Az új intézkedéssel egyes indiai termékek akár 50%-os vámmal is szembesülhetnek az amerikai piacon.
A vámok szerdán lépnek életbe, kivételt képeznek a humanitárius segélyek, a tranzitszállítmányok megfelelő igazolással, valamint a kölcsönös kereskedelmi programok alá tartozó termékek.
Az indiai rúpia 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben a hír hatására, míg a tőzsdeindexek 0,8%-os csökkenést mutattak. Az indiai kereskedelmi minisztérium egyelőre nem reagált hivatalosan, de egy névtelenséget kérő minisztériumi tisztviselő szerint a kormány nem számít azonnali enyhítésre.
A kormányzat pénzügyi támogatást ígér az érintett exportőröknek, és alternatív piacok - köztük Kína, Latin-Amerika és a Közel-Kelet - felé történő diverzifikálásra ösztönzi őket. Narendra Modi miniszterelnök kijelentette, hogy nem fogja feláldozni a gazdák érdekeit, még ha súlyos árat is kell fizetni ezért.
Az exportőrök szervezetei szerint a vámemelés az Egyesült Államokba irányuló 87 milliárd dolláros indiai árukivitel mintegy 55%-át érintheti, miközben olyan versenytársak, mint Vietnam, Banglades és Kína előnyhöz juthatnak.
Az amerikai ügyfelek már leállították az új megrendeléseket. Ezekkel a pótlólagos vámokkal az export szeptembertől 20-30%-kal is csökkenhet
- nyilatkozta Pankaj Chadha, a Mérnöki Exportösztönző Tanács elnöke.
Elemzők figyelmeztetnek, hogy a tartós 50%-os vám súlyosan érintheti India gazdaságát és a vállalati nyereségeket, még akkor is, ha a tervezett belföldi adócsökkentések részben enyhítik a hatást. A Capital Economics szerint az amerikai vámok bevezetése 0,8 százalékponttal csökkentheti India gazdasági növekedését mind idén, mind jövőre.
Különösen súlyos a helyzet a gyémántiparban, amely már most is két évtizedes mélypontra süllyedt a kínai kereslet gyengülése miatt. A Suratban található Gyémántbörze - amelyet a világ legnagyobb irodakomplexumaként tartanak számon - nagyrészt üresen áll, mivel a vállalkozások újragondolják terveiket a bizonytalan piaci kilátások miatt.
A gyémántexportőrök igyekeznek növelni eladásaikat Ázsiában, Európában és a Közel-Keleten az amerikai veszteségek ellensúlyozására, de új vevők találása nem könnyű. Az iparág csökkenti a nyers gyémánt vásárlásait és minimális készletekkel működik a készpénzforgalom megőrzése érdekében, míg a kisebb egységek mély árengedményeket kínálnak a túlélésért.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
