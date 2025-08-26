  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára

Szerdán folytatódik az emelkedő tendencia a benzinkutakon - írja a holtnakoljak.

A nagyker árak emelkednek a benzin és a gázolaj esetében is egységesen bruttó 2-2 forinttal.

A mai napon még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.26-án): 

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 591 Ft/liter
