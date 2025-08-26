Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Immár tizenegy hónapja változatlan az MNB alapkamata, és a jelek szerint ez egy darabig még így is maradhat. A jegybank Monetáris Tanácsa ugyanis mai közleménye alapján tartja magát az óvatos és türelmes megközelítéshez, így látszólag
semmivel nem kerültünk közelebb a kamatcsökkentéshez az elmúlt egy hónapban.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és akKormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját – kezdődik a közlemény szó szerint megismételve a júliusi nyitást.
Az MNB megállapítja, hogy ugyan az EU és az USA között július végén létrejött a kereskedelmi megállapodás, ami mérsékelte a bizonytalanságot, azonban a kínai-amerikai tárgyalások határideje újabb 90 nappal kitolódott. Hozzáteszik, hogy a globális növekedési kilátások valamelyest javultak július végéhez képest.
A vámok inflációs várakozásokat emelő hatása, a világpiaci élelmiszerárak folytatódó emelkedése, valamint a piaci szolgáltatások továbbra is erős árdinamikája felfelé mutató kockázatot jelentenek a globális inflációra - teszi hozzá az MNB.
A magyar gazdaságban 2025 második negyedévében is visszafogott maradt a hazai konjunktúra, 0,1 százalékkal bővült a GDP éves összevetésben. A beérkezett adat összhangban alakult a júniusi Inflációs jelentés előrejelzésével. A bruttó hazai terméket pozitívan befolyásolta a szolgáltatások teljesítménye, míg az ipar és a mezőgazdaság fékezte azt - tér át a hazai folyamatokra a közlemény.
2025 júliusában az infláció 4,3 százalékra csökkent, a maginfláció 4 százalékra mérséklődött. A hatósági és önkéntes árkorlátozó intézkedések jelentős inflációmérséklő hatással bírtak, ugyanakkor ezen körön kívül továbbra is erős vállalati átárazások figyelhetők meg. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magas szinten tartózkodnak, a rövid távú vállalati árvárakozások mérséklődése lassult júliusban - állapítja meg az MNB.
A közlemény egyik legfontosabb megállapítása változatlan:
Az infláció az év hátralévő részében várhatóan továbbra is a toleranciasáv felett alakul. Az áremelkedés üteme 2026 elején mérséklődhet tartósan a toleranciasávba és 2027 elején érheti el a 3 százalékos inflációs célt. Az élénk fogyasztás, a változékony nyersanyagárak és az erős bérdinamika mellett a szigorú monetáris kondíciók biztosításával érhető el fenntartható módon az árstabilitás.
További részletek hamarosan.
