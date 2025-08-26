Itt az MNB kamatdöntése!

Az irányadó kamatra vonatkozó döntés nem jelent meglepetést, a szakértők egységesek voltak a mai ülés előtt, hogy a monetáris politika nem kaphatott olyan információkat az elmúlt egy hónapban, ami az alapállását megváltoztatta volna.
Az MNB nagy vonalakban hasonló képet lát maga előtt egy ideje. Eszerint az inflációs pálya tartósan a 3%-os jegybanki cél felett húzódik (még az árrésstop jelentette mesterséges leszorítás mellett is), a pénzügyi stabilitási szempontból (praktikusan a forintárfolyam szempontjából) pedig a rendkívül bizonytalan nemzetközi környezet teszi szükségessé a kamatszint magasan tartását. Emiatt monetáris politikai eszközökkel az érdemi növekedést felmutatni nem képes magyar gazdaságot sem tudja direktben ösztönözni. A jegybank éppen ezért már hosszú ideje hangsúlyozza, hogy az "inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé", illetve "a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt."
Ez a kép az augusztusban érkezett adatokkal, információkkal is legfeljebb tónusaiban változott.
A júliusi inflációs adat ugyan csökkenést mutat, de az éves drágulási ütem hatósági árbeavatkozások nélkül még mindig közel járna a 6%-hoz. A forint kissé erősödött, de az utóbbi napokban az árfolyamvolatilitás ismét megnőtt kissé, jelezve, hogy a hazai fizetőeszközünk továbbra is kitett a kockázati prémium ingadozásának, a globális befektetői hangulatnak. A forint viszonylagos erejét a magas kamatszint biztosítja, ennek csökkenése nyilván fokozná a gyengülés kockázatát.
A fentiek miatt az elemzők úgy gondolják, hogy nem csak a kamaton, hanem a kommunikációban sem változtat az MNB. Ez a 15 órakor megjelenő jegybanki közleményből, illetve az ugyanekkor kezdődő sajtótájékoztatóból derülhet ki, utóbbin Varga Mihály elnök beszél majd. (Ezekről szokás szerint beszámolunk.)
Kommunikációs szempontból most egyébként kényelmes helyzetben van a jegybank. Az idén még kétszer jelenik meg a jegybank gazdasági helyzetértékelését és előrejelzéseit tartalmazó inflációs jelentés (szeptemberben és decemberben), amennyiben esetleg meg szeretne ágyazni egy közeljövőbeli kamatcsökkentésnek, ezek jó alkalmat jelenthetnek. A piaci árazások és az elemzői várakozások szerint az idén még nem nyúl a kamatokhoz a Magyar Nemzeti Bank.
Címlapkép forrása: Portfolio
