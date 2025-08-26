Jöhet a fordulat az időjárásban: már igazi kánikuláról beszélnek

Bejegyzésükben kiemelték, hogy a légáramlás délnyugati irányúra fordult, ami melegebb léghullámokat szállít Magyarország fölé. Egyben felhívták a figyelmet arra, hogy

csütörtökön még csak az ország egyes részein alakul ki kánikula, péntektől azonban a hőség fokozatosan az ország egyre nagyobb területére terjed ki.

Hangsúlyozták továbbá azt is, hogy változás szombaton várható, amikor egy hullámzó hidegfront érkezik, amely mögött hűvösebb légtömegek érik el hazánkat. A meteorológiai előrejelzések fáklyadiagramjai alapján azonban a lehűlés tartóssága egyelőre bizonytalan.

