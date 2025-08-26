Kellemetlen világrekordot dönthet az ázsiai ország

A japán pénzügyminisztérium becslései szerint 2026-ban rekordot jelentő, mintegy 32,4 ezer milliárd jenbe (219 milliárd dollárba) fog kerülni az államadósság finanszírozása. A jövő évi büdzsét tervezőknek benyújtott finanszírozási igény 15 százalékkal magasabb az ideinél, elfogadása esetén pedig

a világ legnagyobb adósságtörlesztéssel rendelkező költségvetése lehet a japán.

Az ázsiai ország már idén is a GDP 25 százalékának megfelelő összeget fordított az államadósság tőke- és kamattörlesztésére, jövőre pedig ez az arány várhatóan még nagyobb lesz. Az idei költségvetés végösszege 115,2 ezer milliárd jen volt.

A 250 százalékos GDP-arányos államadósságával világrekorder Japán finanszírozási terhe tehát a következő években is komoly feladatot ró a költségvetésre, ráadásul a várakozások szerint a helyzet még inkább nehezedni fog. A jelenlegi tartósan 3 százalék feletti infláció ugyanis várhatóan további kamatemelésre készteti a japán jegybankot, ami elkerülhetetlenül drágítaná az államadósság finanszírozását.

Az államadósság drasztikusan növekvő költsége kifejezetten rosszkor jön a japán kormány számára,

amely jelenleg duplázni szeretné védelmi kiadásait, egyszeri helikopterpénz vagy fogyasztásiadó-csökkentés formájában lakossági transzferek folyósítására kényszerül a júliusi részleges választási vereség után, valamint egyre inkább nyögi az elöregedő társadalma miatt növekvő szociális kiadások terhét is.

Múlt héten a 10 éves lejáratú japán kötvényhozamok 2008 óta nem látott szintre emelkedtek, elsősorban a Bank of Japan kamatemeléséről szóló erősödő várakozások és a fent említett fiskális problémák miatt.

