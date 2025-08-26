Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben az oroszoknak kiadott tartózkodási engedélyek száma

A hivatalos statisztikák szerint tavaly az EU-tagállamok 78,8 ezer "elsődleges" tartózkodási engedélyt adtak ki orosz állampolgároknak.

Ez a szám harmadával kevesebb, mint 2023-ban, amikor rekordnak számító 117,6 ezer engedélyt bocsátottak ki, akkor nagyrészt a kényszersorozások elől az unióba induló oroszok miatt ugrottak meg az igénylések számai.

Az elemzés szerint az indikátor így visszatért a háború és a világjárvány előtti szintre – 2019-ben 75,6 ezer tartózkodási engedélyt adtak ki.

A legtöbb elsődleges dokumentumot Spanyolország hatóságai állították ki, ahová 17,1 ezer legális orosz migráns érkezett. Németország 13,2 ezer kártyát adott ki, míg Ciprus, Franciaország és Lengyelország egyenként több mint 5 ezer tartózkodási engedélyt bocsátott ki orosz állampolgároknak.

Írország, Finnország és Olaszország jelentősen csökkentette a kiadott dokumentumok számát. Ezzel szemben Görögország és Portugália több orosz állampolgárt fogadott be.

Magyarország pedig szintén nyitottabbá vált az orosz migránsok felé, ami valószínűleg összefüggésben áll a Roszatom által épített atomerőmű-egységgel.

A legnagyobb visszaesés Írországban volt tapasztalható, ahol 64,5%-kal csökkent a kiadott engedélyek száma. Nyolc másik országban is 40% feletti volt a csökkenés, köztük Finnországban (53,2%), Olaszországban (46,7%) és Németországban (44,9%).

Mindössze három EU-tagállam növelte az oroszoknak kiadott tartózkodási engedélyek számát 2024-ben: Magyarország 8,6%-kal, Portugália 6,5%-kal és Görögország 6,2%-kal.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij