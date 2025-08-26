  • Megjelenítés
Meg lehet akadályozni a repülőgépek kicsúszását a kifutópályán
Gazdaság

Meg lehet akadályozni a repülőgépek kicsúszását a kifutópályán

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) 8,5 millió dolláros beruházással új biztonsági rendszert telepített a Philadelphia Nemzetközi Repülőtéren, amely képes megállítani a kifutópályáról túlfutó repülőgépeket.

Az úgynevezett Engineered Material Arresting System (EMAS) 2000 speciális csempéből áll, amelyek akár 70 csomós sebességgel haladó repülőgépeket is képesek biztonságosan megállítani. A rendszer összenyomható anyagból készült, amely a repülőgép futóműve alatt összepréselődve fokozatosan lassítja a gépet.

Az Egyesült Államokban jelenleg 117 ilyen rendszer működik több mint 60 repülőtéren, elsősorban olyan helyeken, ahol korlátozott a kifutópályák mögötti terület. Philadelphia a 21. legforgalmasabb amerikai repülőtér, tavaly 31 millió utast fogadott, forgalmának mintegy kétharmadát az American Airlines járatai adják.

Bryan Bedford, az FAA vezetője szerint a rendszer lehetővé teszi, hogy az 5000 láb hosszú kifutópályát üzleti és kisebb kereskedelmi repülőgépek használhassák, biztosítva, hogy a kifutópálya megfeleljen a hatósági előírásoknak és növelje a kapacitást.

A projekt magában foglalta egy szervizút elbontását, közművek telepítését és csapadékvíz-kezelési intézkedéseket is.

Bedford elismerte, hogy a rendszer nem olcsó.

A biztonsági rendszer jelentőségét mutatja a tavaly decemberi dél-koreai légikatasztrófa, amikor egy Jeju Air Boeing 737-800 hasra szállt, majd a Muan Nemzetközi Repülőtér kifutópályájának végén túlfutva falnak csapódott és kigyulladt, 179 ember halálát okozva. A baleset kapcsán felmerült a kérdés, miért nem volt olyan rendszer, amely megakadályozhatta volna, hogy a kifutópályáról túlfutó repülőgépek falnak ütközzenek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

