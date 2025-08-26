  • Megjelenítés
Megvan az új iPhone bemutatásának időpontja
Megvan az új iPhone bemutatásának időpontja

Az Apple szeptember 9-én tartja meg éves őszi eseményét, ahol várhatóan bemutatja az új iPhone-okat, órákat és egyéb eszközöket, miközben a mesterséges intelligencia integrálására tett erőfeszítéseit is demonstrálja.
A rendezvényt az Apple Park Steve Jobs Színházában rendezik meg.

A befektetők kiemelt figyelemmel követik majd az eseményt, aggódva amiatt, hogy az Apple lemaradhat a gyorsabban reagáló versenytársaktól az MI-technológia alkalmazásában.

A bejelentés olyan időszakban érkezik, amikor az Apple-t nyomás alá helyezik az Egyesült Államokba irányuló importra kivetett vámok, amelyek érintik a vállalat kínai és indiai gyártóbázisait is.

Sajtóértesülések szerint az Apple egy vékonyabb iPhone-változatot is bemutathat, amelyet valószínűleg iPhone Air néven dobnak piacra, követve az iPad Air és MacBook Air termékcsaládok elnevezési logikáját.

A Bloomberg News beszámolója alapján a vállalat várhatóan új belépő szintű és csúcskategóriás Apple Watch modelleket, továbbfejlesztett iPad Pro készülékeket, valamint a Vision Pro headset gyorsabb változatát is bemutatja.

