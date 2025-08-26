Nagy változás jön több HÉV-vonalon

Megjelent a Gödöllő-Budapest (H8) és Csömör-Budapest (H9) HÉV-vonalak fejlesztésének, valamint egy új járműtelep kialakításának tervezésére vonatkozó közbeszerzési hirdetmény - mondta Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára.

A projekt célja, hogy a jövőben a metró Cinkotáig közlekedhessen, P+R parkolók épülhessenek a vonal mentén, valamint megszűnjenek a szintbeli kereszteződések, biztosítva ezzel a belvárosba történő gyorsabb és kényelmesebb eljutást.

Tervezési feladat a két HÉV-vonal mintegy 27 kilométeres szakaszának teljeskörű rekonstrukciója, amely magában foglalja azt is, hogy

Cinkotáig mintegy 8 kilométer vonalon HÉV helyett metró üzemelne.

A tervezési feladat része továbbá a csömöri ág jelenleg villamosítással el nem látott 2 kilométeres szakaszának villamosítása, valamint egy teljesen új járműtelep megtervezése az M0-ás autóút környezetében - tette hozzá.

Az egyik legnagyobb kihívás lesz az Örs vezér téri műtárgyak külön szintű átvezetésének megtervezése, a HÉV XVI. kerületet kettévágó hatásának megszüntetése, továbbá a meglévő Cinkotai járműtelep hasznosításának újragondolása, valamint P+R parkolók megtervezése. Emellett ideiglenes létesítményekről, ütemezésről is gondoskodni kell. Újra kell gondolni a teljes járműüzemet, hiszen Cinkotáig metró üzemről, utána pedig HÉV közlekedésről lenne szó - sorolta.

A helyettes államtitkár kitért arra, hogy a tervezés során egyeztetéseket tartanak az érintettekkel, a projekt érinti a XVI. kerületen kívül a X. kerületet, a XIV. kerületet, valamint a Pest vármegye keleti agglomerációjában élőket.

A tervezési munkára a tárca nettó 7,5 milliárd forintot szán, a tervezői szerződést a remények szerint jövő év első negyedévében, márciusig kívánják megkötni, ettől számítva a tervezőnek 44 hónap áll rendelkezésére a tervezési feladat elvégzésére és az engedélyeztetésére - mondta Pántya József.

Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselő elmondta, a projekt, és a 2-es metró Cinkotáig közlekedtetése a kerület számára óriási változás lesz. A kiviteli tervek és a források rendelkezésre állása esetén a beruházás 2030-ig megindulhat.

