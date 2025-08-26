Óriási büntetést fizetett a Stellantis

A Stellantis, a Chrysler anyavállalata idén 190,6 millió dollárnyi büntetést fizetett az amerikai üzemanyag-hatékonysági követelmények nem teljesítése miatt.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) éves jelentése szerint az olasz-amerikai autógyártó két részletben fizette ki a büntetést: júniusban 112,3 millió, márciusban pedig 78,3 millió dollárt utalt át a 2019-es és 2020-as modellévre vonatkozó hiányosságok miatt.

A Stellantis 2018 óta összesen 773,5 millió dollárt fizetett hasonló büntetésekért, amit a vállalat kedden meg is erősített a Reuters hírügynökségnek.

Az NHTSA a múlt hónapban közölte az autógyártókkal, hogy a Donald Trump elnök által aláírt törvény értelmében nem szabnak ki büntetéseket a 2022-es modellévtől kezdődően az üzemanyag-hatékonysági szabályok be nem tartása miatt.

Forrás: Reuters