Szijjártó Péter: egy mozdulattal ellátási válságot okozhatunk Ukrajnában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter reggel interjút adott, amiben kiemelten foglalkozott a Magyarországot is ellátó Barátság olajvezetéket ért ukrán támadásokkal. Bár az eset óta több válaszintézkedést is kilátásba helyezett Magyarország, most enyhébb hangnemet ütött meg a miniszter.

Az elmúlt bő egy hétben több célzott csapás is érte a Barátság olajvezetéket. Az első támadást augusztus 13-án hajtották végre, amit 18-án és a mai napon újabb akciók követtek. Ezek az olajvezeték-hálózat működésében létfontosságú Unecsa olajszivattyú-állomást vették célba, amely egy igen fontos elosztóhálózatként működik az orosz kőolajellátásban.

Az orosz földön található, a fehéroroszországi és ukrajnai határhoz közeli elosztóközpont nem csak a magyar és szlovák ellátás szempontjából fontos. Ugyanis itt halad át az az olajmennyiség is, ami Oroszország balti tengeri kikötőjébe (Uszt-Luga) szállítja a tankerhajókra szánt nyersolajat, valamint erre a vezetékszakaszra van rácsatlakozva Fehéroroszország két jelentős olajfinomítója is, ami az orosz piacot is ellátja üzemanyaggal.

A harmadik támadást követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a két ország levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen. Emellett Szijjártó azt is hozzátette:

végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…

A miniszter ezzel arra utalt, hogy Ukrajna az energiainfrastruktúráját érintő célzott orosz támadások miatt jelentős áram- és gázimportra szorul rá. A kieső mennyiséget pedig a szomszédos országokból tudja pótolni, köztük Magyarországról. Ahogy az a MAVIR közel valósidejű nagyfeszültségű áramhálózati térképén is látszik, jelenleg is kb. 66 MW-ot exportálunk Ukrajnába.

Forrás: MAVIR

Ez nem számít nagy mennyiségnek, azonban ez csak egy pillanatnyi állapot. Azonban ha az elmúlt nagyjából egy hetet nézzük, akkor az energiamérleg átlagban 282 MW-ot többletet mutat, tehát ennyit importált Ukrajna hazánkon keresztül, amely bizonyos órás időszakokban a 800 MW-ot is meghaladta.

Ukrajna villamosenergia-importja az elmúlt időszakban, a fentebb említett okok miatt drámaian megnőtt: 2024-ben összesen 4,4 TWh-t hozott be külföldről, ami több mint ötszöröse a 2023-as mennyiségnek. Ennek nagyjából egyharmada Magyarországról érkezett, így hazánk vált Kijev egyik legfontosabb importpartnerévé, megelőzve Szlovákiát, Romániát, Lengyelországot és Moldovát. Az energymap grafikonján viszont az is látszik, hogy a két ország között kétirányú a kapcsolat - augusztus közepén például Ukrajna exportált Magyarországra.

Szijjártó Péter a harcosok órájában adott mai interjúban ismételten kihangsúlyozta Ukrajna kitettségét, de békülékenyebb hangot megütve azt is hozzátette, hogy

mi nem akarunk az ukrán embereknek rosszat, mi nem akarjuk azt, hogy egy ukrán lakásban, ahol kisgyerekek is laknak, ne legyen fűtés vagy energia. Mi különbek vagyunk ennél.

Hozzátette: "ettől függetlenül olyan nehézségeket tudnának okozni Ukrajnának, ami jelentős ellátásbiztonsági problémát okozna az ott élőknek."

