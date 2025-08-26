Trump kegyetlenül kiszúrt a dohányosokkal

A "Tips From Former Smokers" (Tippek korábbi dohányosoktól) elnevezésű kampány szeptember végén megszűnik. A program 13 éven keresztül valós történeteken keresztül mutatta be a dohányzás káros hatásait, és az ingyenesen hívható 1-800-QUIT-NOW telefonszámra irányította a leszokni vágyókat.

Az RTI International független kutatóintézet adatai szerint a kampány ideje alatt jelentősen megnőtt a segélyvonalra érkező hívások száma. A program 2012 és 2023 között több millió leszokási kísérletet eredményezett, és

több mint egymillió ember tartósan felhagyott a dohányzással, ami milliárdos megtakarítást jelentett az egészségügyi kiadásokban.

Leslie Allison-Seei egyike azoknak, akik a kampánynak köszönhetően szoktak le a dohányzásról. 40 év dohányzás után, 2014-ben kezdett vért köhögni, ami miatt kórházba került. Orvosa azonnal leszokásra kötelezte, és megadta neki a segélyvonal számát. Leslie a segélyvonal tanácsadójának támogatásával sikeresen leszokott, és 11,5 éve nem gyújtott rá.

Trump átszervezése az oka

A kampány megszüntetése a Trump-adminisztráció CDC-t érintő átszervezésének része. A Krónikus Betegségek Hivatalát, beleértve a Dohányzás és Egészség Hivatalát, amely 1980 óta vezeti az országos dohányzásellenes programokat, megszüntetik vagy beolvasztják egy új ügynökségbe.

Szakértők szerint ez a lépés évtizedes előrelépéseket semmisít meg. "Ez nem költségvetési megszorítás vagy a kormányzati hatékonyság növelése. A Tips kampány megszüntetése emberéletekbe fog kerülni, és millió dolláros egészségügyi többletkiadásokat okoz az amerikai adófizetőknek" - nyilatkozta egy CDC munkatárs.

Nagy a baj

Az átszervezés következtében egyes államokban teljesen megszűnhetnek a leszokást segítő telefonos szolgáltatások, máshol jelentősen csökkenhet a tanácsadások száma és a nikotinpótló terápiák elérhetősége. Különösen érintettek azok az államok, amelyek nagymértékben támaszkodnak a szövetségi dohányzásellenes támogatásokra.

A kampány hatékonyságát az adta, hogy összekapcsolta a valós történeteket a konkrét segítségnyújtással. A megrázó reklámok után egyértelmű útmutatást adtak a segélyvonal eléréséhez, ahol képzett tanácsadók és sok esetben ingyenes nikotinpótló készítmények várták az érdeklődőket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images