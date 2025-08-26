  • Megjelenítés
Újabb pofont kapott a Fed: Trump most egy kormányzót rúgna ki
Újabb pofont kapott a Fed: Trump most egy kormányzót rúgna ki

Donald Trump amerikai elnök a tegnapi nap folyamán hivatalos levélben értesítette Lisa Cookot, a Federal Reserve kormányzótanácsi tagját pozíciójából történő elbocsátásáról - számolt be róla a Financial Times. Az elnök szerint minderre Cook állítólagos jelzáloghiteli visszaélése ad okot, amelynek jogosságát azonban a kormányzó vitatja. Az ügyben bírósági eljárás várható, a legfontosabb kérdés azonban a jegybanki függetlenség marad.

Újabb fejezettel bővült a Donald Trump amerikai elnök és Federal Reserve közti nyílt konfliktus.

Az amerikai elnök ugyanis hétfőn levélben értesítette Lisa Cookot, a jegybank kormányzótanácsának egy tagját, hogy elbocsátja pozíciójából.

Az elnök levelében kijelentette, hogy Cook hamis nyilatkozatokat tett jelzáloghitelével kapcsolatban, amely elegendő indokot szolgáltat pozíciójából való eltávolításra. Trump döntését az aktuális jegybanktörvényre alapozza, amely lehetőséget biztosít az elnök számára, hogy alapos indokkal bármikor kirúghassa a jegybank alkalmazottait.

Cook a nap folyamán nyilvánosan válaszolt az őt ért támadásokra, állítása szerint pedig Trumpnak nincs hatásköre az elbocsátására, mivel a jelzáloghitellel való esetleges visszaélés nem meríti ki a nyomós indok tényállását. Az ügyben Bill Plute, a Szövetségi Lakásfinanszírozási Ügynökség igazgatója nyújtott be büntetőeljárás kezdeményezésére szóló beadványt az Igazságügyi Minisztériumhoz, amelynek nyomozása jelenleg is tart.

Trumpnak nincs joga kirúgni engem, én pedig nem mondok le és folytatom az amerikai gazdaság támogatását, ahogy teszem azt 2022 óta

- jelentette ki a kormányzó.

Bár az elnök által hivatkozott törvény valóban létezik, a nyomós okot illetően megoszlik a jogászok véleménye.

A legtöbb jogi szakértő véleménye szerint nyomós okot jellemzően súlyos hivatali mulasztás vagy közszerepkörrel való visszaélés szolgáltat, nem pedig magánjellegű pénzügyi döntések. Ez utóbbira ráadásul nincsen egyértelmű jogi precedens sem, Peter Conti-Brown jogász szerint pedig hivatalba lépés előtti cselekedetek amúgy sem számíthatnak kellően nyomós indoknak.

Hogy megakadályozza elbocsátást, Lisa Cook várhatóan bírósági pert indíthat majd vagy szövetségi végzésben kérheti az elbocsátás semmissé nyilvánítását. Az ügy várhatóan a szövetségi bíróság elé kerül majd, akik a bizonyítékok megvizsgálása után döntenek a kirúgási indok nyomósságáról és Cook kormányzói mandátumáról.

A Lisa Cook elleni vádak és a mostani eltávolítási kísérlet újabb csapást jelent a jegybanki függetlenség számára, amely már a Jerome Powell Fed-elnök elleni személyes támadások és a kamatcsökkentés folyamatos nyílt követelése miatt amúgy is sok csapást szenvedett.

Az események alapján egyértelmű, hogy a közeljövő egyik legfontosabb gazdasági kérdése az amerikai jegybank függetlensége lesz, annak elvesztése ugyanis akár komoly lavinákat is elindíthat a piacokon.

