Varga Mihály: magasak az inflációs várakozások, nincsenek összhangban az MNB céljával
Varga Mihály: magasak az inflációs várakozások, nincsenek összhangban az MNB céljával

Portfolio
Sajtótájékoztatót tartott a Monetáris Tanács ülése után Varga Mihály, az MNB elnöke jelezte, hogy az inflációs kilátások továbbra sincsenek összhangban a jegybanki céllal, ezért indokolt az eddigi óvatos és türelmes hozzáállás fenntartása.
Hogyan hat a vámmegállapodás a GDP-növekedést?

A piaci szereplők azt kedvezően fogadták, hogy legalább lett EU-USA megállapodás, de a 15%-os általános vámmérték kedvezőtlenül érinti a gazdaságot. Ezeket a hatásokat vállalati szintű elemzésekben lehet majd megmérni, egyelőre korai konkrét hatásokról beszélni, de a bizonytalanság csökkenésének jótékony hatása már tetten érhető.

A költségvetésre vonatkozó MNB előrejelzést egyelőre nem kell felülvizsgálni, a jegybank úgy látja, hogy a kormány elkötelezett a hiánycél fenntartása mellett.

Könnyítik-e az Otthon Start önerő szabályait? A héten kiderül!

A pénzügyi stabilitási tanács hozhat ebben a kérdésben döntést. Mérlegelni kell a kormány kérését, hogy a 10%-os önerő általánosabb legyen (pl. vonatkozzon a 41 évesnél idősebbekre). A héten születik erről döntés.

A jegybank folyamatos számításokat végez a várható lakáspiaci hatásokat illetően, de erről még korai beszámolni.

Alapítványi ügyek

Nyolc feljelentést tett a jegybank alapítványa a vizsgálata során az alapítványi botrány kapcsán, többek között számviteli rend megsértése, magánokirathamisítás ügyében.

Lakáshelyzet

A háztartási hitelezés diamikus, ezt tovább élénkítheti az Otthon Start Program. A várható többletkereslet miatt fennmaradhat a magas lakáshitel-dinamika.

Varga kérdésre elmondta: mindig is voltak olyan programok, amelyekben a hitelek árazása eltért az általános piaci árazástól. A kormánynál az általános lakáspiaci tendencia indokolhatta a 3%-os hitel bevezetését. Ez az általános kamatszintre csak áttételesen van csekély hatása.

Gazdasági helyzetértékelés: nincsenek új jó hírek inflációs fronton

A magyar gazdaság teljesítményére rányomja a bélyegét a német gazdaság gyengélkedése. A külső egyensúlyi mutatóink megnyugtatóan alakulnak, a gazdaságban megfigyelhető belső kereslet élénkülése ezt a közeljövőben alakíthatja, ezt a jegybank szorosan nyomon követi - mondja Varga.

Az inflációs alapfolyamatok a jegybank 3%-os céja felett alakulnak, több területen erős átárazásokat lát a jegybank. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak. Ennek mutatói nincsenek összhangban sem a jegybanki céllal, sem a jelenlegi inflációval.

Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Továbbra is változatlanul, 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris tanácsa. A jegybank közleményében sincs sok újdonság, továbbra is az óvatos és türelmes megközelítést hangsúlyozzák, a közlemény utolsó része semmit nem változott júliushoz képest.

Varga Mihály: óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt

Maradt a jegybank fő üzenete:

Továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt,

ennek két fő eleme a pénzügyi stabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása.

Ezzel az előretekintő iránymutatás nem változott, a jegybank továbbra sem tett utalást arra, hogy a közeljövőben a monetáris kondíciók változását mérlegelné.

Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB kamatdöntéséről

14 órakor jelentette be a Magyar Nemzeti bank, hogy

változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát

mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett. Az irányadó kamatra vonatkozó döntés nem jelent meglepetést, a szakértők egységesek voltak a mai ülés előtt, hogy a monetáris politika nem kaphatott olyan információkat az elmúlt egy hónapban, ami az alapállását megváltoztatta volna.

Ettől még érdekes lesz figyelni, hogy a jegybank miként látja a nyár végén a gazdaság helyzetét, és végrehajt-e valamilyen finomhangolást a monetáris politika kommunikációjában.

Címlapkép forrása: Portfolio

Itt az MNB kamatdöntése!

Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.

