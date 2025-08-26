Varga Mihály: magasak az inflációs várakozások, nincsenek összhangban az MNB céljával

A piaci szereplők azt kedvezően fogadták, hogy legalább lett EU-USA megállapodás, de a 15%-os általános vámmérték kedvezőtlenül érinti a gazdaságot. Ezeket a hatásokat vállalati szintű elemzésekben lehet majd megmérni, egyelőre korai konkrét hatásokról beszélni, de a bizonytalanság csökkenésének jótékony hatása már tetten érhető.

A költségvetésre vonatkozó MNB előrejelzést egyelőre nem kell felülvizsgálni, a jegybank úgy látja, hogy a kormány elkötelezett a hiánycél fenntartása mellett.